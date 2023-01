No podía acercarse a su ex, lo hizo igual con feroz amenaza

27/01/2023 - 22:01 Policiales

Un joven fue detenido acusado de haber violado una prohibición de acercamiento hacia su expareja y de haberla amenazado de muerte para que no lo denunciara. La damnificada ya había activado el botón antipánico en dos oportunidades.

Fuentes policiales informaron que el sospechoso fue apresado en las últimas horas, pero había protagonizado el hecho ilícito durante el pasado fin de semana.

La damnificada de 25 años domiciliada en el barrio Santa Rosa de Lima de esta ciudad, se presentó en la Comisaría 10ª y relató que había radicado una denuncia en contra de su ex el pasado 16 del corriente, oportunidad en la que la Justicia le fijó una prohibición de acercamiento e impedimento de contacto.

Sin embargo, el denunciado se habría presentado el pasado sábado en su domicilio; habría ingresado con un cuchillo en sus manos y ella al descubrirlo, activó el botón antipánico y cuando escuchó que la Policía se aproximaba, el sujeto se dio a la fuga.

No conforme con ello, en la madrugada del lunes habría regresado y si bien no pudo ingresar, mirando por la cerradura de la puerta, comenzó a gritarle: "No te voy a dejar vivir, si me llegas a hacer meter preso, cuando salga te voy a c... matando".

La denunciante volvió a activar el botón antipánico y el acusado se dio a la fuga antes de que llegaran los efectivos.

Disposición

La fiscal de turno, Dra. Silvina Paz, interiorizada de los pormenores y teniendo en cuenta las denuncias previas, solicitó una orden de allanamiento y detención en su contra librada por la jueza de Género, Dra. Norma Morán, la cual se concretó en las últimas horas.