La joven apresada por acuchillar a su ex pareja dijo que se trató de un accidente

27/01/2023 - 22:08 Policiales

La Unidad Fiscal de Violencia de Género e Intrafamiliar de La Banda, representada por la Dra. María del Pilar Gallo, investiga un confuso episodio que se registró la noche del martes en una casa del barrio El Paraíso de La Banda.

En el marco de esa investigación, la representante del Ministerio Público Fiscal indagó durante la jornada de ayer a la mujer acusada y ésta –acompañada por su representante legal– contó detalladamente lo que sucedió e indicó que se trató "de un accidente".

Según revelaron fuentes judiciales, la mujer confirmó que mantuvo una relación de pareja por dos años con el acusado, la cual había terminado hace varias semanas. Pero pese a ello se veían a escondidas.

La joven sostuvo ante la fiscal que durante el noviazgo hubo una relación conflictiva entre ambos, ya que ella reconoció que lo pegaba, pero él le "devolvía" los ataques, dejando entrever que las lesiones eran mutuas.

Pelea

Sobre el hecho puntual de violencia sostuvo que ella había descubierto que él mantenía una relación amorosa con otra mujer, por lo que ella le pidió que le devolviera una pulsera que ambos compartían como símbolo de su amor. Cuando el joven llegó a su casa se generó una discusión y ella tomó un cuchillo para cortarle la pulsera que él llevaba en una de sus muñecas. Luego ella comenzó a autolesionarse (heridas que fueron cotejadas por el médico de Sanidad) por lo que él intentó quitarle el arma.

En ese momento, según los dichos de la detenida, se generó un forcejeo y él terminó herido en uno de sus brazos, por lo que de inmediato fue trasladado al Centro de Salud Banda y desde allí derivado al Regional.

La representante del Ministerio Público Fiscal ordenó que la policía realice un relevamiento vecinal para determinar cómo era la relación entre ambos y si es verdad lo que la joven expresó.

Cabe remarcar que el día del hecho los vecinos manifestaron a los uniformados que el joven era víctima de sus constantes ataques, tal como lo informó EL LIBERAL.

Además pidió que el médico forense examine a la víctima que aún permanecía internada y constate la gravedad de las lesiones. La joven más tarde fue trasladada a la Alcaidía de Mujeres donde continuará tras las rejas.

"Él casi muere desangrado por el corte"

Familiares de José Beltrán, el joven lesionado, se mostraron indignados por el ataque. En diálogo con EL LIBERAL su madrina reveló que José es discapacitado, usa audífonos y "no habla bien".

"Con su discapacidad él siempre sufrió burlas. Él hacia lo que ella quería y el martes a la noche como él no quiso dejarse manejar, ahí ella sacó un cuchillo y José le quitó y lo tiro a la calle", expresó la entrevistada. "No conforme, ella buscó otro cuchillo ahí mismo en la vereda de la casa de ella, como vino le metió el cuchillo en el brazo izquierdo y le corto una arteria". "Gracia de Dios no murió desangrado porque un amigo lo auxilió, hasta que llegó mi sobrina (la mamá de José) con su papá", indicó.