Por el calvario que le hizo vivir a su familia el menonita golpeador está al borde de ser expulsado

Al cumplirse hoy un mes de detención, la Fiscalía requirió prisión preventiva para un menonita acusado de agredir físicamente a su esposa, sumiendo con ello a la colonia de Pampa de los Guanacos en un escándalo de imprevisibles secuelas, lo que causaría probablemente la expulsión del violento.

El proceso estalló a fines de diciembre del 2022 en Pampa de los Guanacos, Copo. Una mujer menonita acudió a la Justicia y pidió ayuda. Reveló que desde hace 2 años era torturada por su esposo, quien también había desterrado al monte a dos hijos varones y, con sus abuelas, a dos hijas.

De habla alemán, pero de nacionalidad mexicana, el menonita cayó preso por orden del fiscal Santiago Bridoux e imputado por "lesiones y amenazas calificadas agravadas por el vínculo".

La víctima mostró todo su dolor, angustia y sufrimiento cuando reveló la pesadilla que padecía. "Empezó con insultos, de ahí pasó a negarnos la comida, a tirarme cosas, pegarme con un martillo, arrojarme agua hirviendo en la cabeza y obligarme a alimentar a mis hijos a escondidas, en el monte…", relató con traductor mediante.

En estos más de 30 días, declararon más de 20 menonitas. El viernes, lo hizo el propio gobernador de la colonia. Básicamente habría señalado que la conducta del imputado es drásticamente transversal a las costumbres de la institución.

Aún sin que nadie lo puntualizara, trascendió que el menonita está a un paso de la expulsión, ya que la violencia no es una conducta permitida ni tolerada en cualquier extracto social, religioso o cultural. Es más, sus voceros clarificaron que la historia del menonita en modo alguno puede vincularse con el precepto o postulado de que "la mujer debe perdonarlo todo", o bien de que "el matrimonio, bueno o malo, es para siempre...", manifestó un testigo menonita.

En ese escenario cuesta arriba, el menonita enfrentará esta semana una audiencia crucial. Por escrito, Bridoux pidió ya prisión preventiva y, por el contrario, la defensa va por la libertad, sin importar las concesiones que el proceso le demande.

En el peor de los escenarios, seguiría preso. Ahora bien, en el mejor panorama el menonita sería excarcelado, pero penalmente lo esperaría una exclusión del hogar, con la posible expulsión institucional, ya que es imposible que retorne a la colonia y conviva con la damnificada y sus hijos.

La mujer menonita intentó suicidarse y las secuelas son terribles

La víctima, 44, arrastra las secuelas de una vida con abundantes malos tratos y relegada a un plano insignificante.

Trascendió que meses atrás intentó quitarse la vida y que su esposo siempre la obligaba a vivir encerrada y a no hablar castellano, impidiéndole comunicarse con el mundo externo en Santiago del Estero.

“Lo último fue cuando me llevó en el carrito. Me empujó y me tiró a la tierra. Ahí me golpeó a patadas hasta desmayarme”, afirmó la mujer a los policías de Pampa de los Guanacos. Con total empatía, el fiscal y su equipo de trabajo avanzan a full y con ello convirtieron esta causa quizá en la más importante.

Esperan la Cámara Gesell a todos los hijos de la pareja: uno de 21 años y otros de 19, 15, 14 y 10, se supo de la investigación.

Su historia comenzó en 1523, por todo el mundo

La historia de los menonitas comenzó en 1523 en la Suiza germánica. Un sacerdote católico inició una reforma que se dispersó y consolidó rápidamente en el Imperio. A partir de 1529 esos disidentes pasaron a ser perseguidos y martirizados.

Empezaron a llegar a México a principios de 1920. En 1877, un grupo de menonitas de Rusia fundó su colonia en Olavarría, Buenos Aires. En 1980 otra corriente fijó residencia en la antigua “Estancia Remecó”, en La Pampa.

En 1995 fundaron la primera colonia menonita de Santiago del Estero, a 5 km de Pampa de los Guanacos, en 10.000 hectáreas de tierras áridas, divididas en 4 “campos”.