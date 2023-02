Hay prisión preventiva para el menonita de Pampa de Los Guanacos

02/02/2023 - 10:21 Policiales

Este jueves 2 de febrero, la jueza Valeria Díaz dictó prisión preventiva para el menonita de Pampa de Los Guanacos, acusado de agredir físicamente a su esposa. La pena había sido requerida por el fiscal Santiago Bridoux.

Durante el transcurso de la causa, declararon al menos 20 habitantes de dicha colonia, lo que incluyó hasta al propio gobernador de la misma.

Recordemos, el proceso estalló a fines de diciembre del 2022 en Pampa de los Guanacos, Copo. Una mujer menonita acudió a la Justicia y pidió ayuda. Reveló que desde hace 2 años era torturada por su esposo, quien también había desterrado al monte a dos hijos varones y, con sus abuelas, a dos hijas.

De habla alemán, pero de nacionalidad mexicana, el menonita cayó preso por orden del fiscal Santiago Bridoux e imputado por "lesiones y amenazas calificadas agravadas por el vínculo".

La víctima mostró todo su dolor, angustia y sufrimiento cuando reveló la pesadilla que padecía. "Empezó con insultos, de ahí pasó a negarnos la comida, a tirarme cosas, pegarme con un martillo, arrojarme agua hirviendo en la cabeza y obligarme a alimentar a mis hijos a escondidas, en el monte…", relató con traductor mediante.

La mujer menonita intentó suicidarse y las secuelas son terribles

La víctima, 44, arrastra las secuelas de una vida con abundantes malos tratos y relegada a un plano insignificante.

Trascendió que meses atrás intentó quitarse la vida y que su esposo siempre la obligaba a vivir encerrada y a no hablar castellano, impidiéndole comunicarse con el mundo externo en Santiago del Estero.

“Lo último fue cuando me llevó en el carrito. Me empujó y me tiró a la tierra. Ahí me golpeó a patadas hasta desmayarme”, afirmó la mujer a los policías de Pampa de los Guanacos.