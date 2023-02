Proxeneta drogaba y prostituía a menor con selectos clientes

07/02/2023 - 02:44 Policiales

Una proxeneta fue detenida ayer en esta capital, acusada de privar de la libertad a una joven de 16 años del B° Autonomía, drogarla y forzarla a prostituirse con diversos clientes en albergues, casas o departamentos particulares, por tarifas oscilantes entre $5.000 y $10.000.

Él o la proxeneta es quien explota, arrienda, administra o mantiene un lugar para la prostitución ajena, incluso con el consentimiento de la persona. Todas estas técnicas permiten que la mujer crea que ha sido su decisión estar en el sistema prostitucional, ignorando que en realidad es una víctima.

El oscuro papel de esta mujer es investigado por personal de la Comisaría del Menor y la Mujer N° 17, Trata de Personas y la fiscal Jésica Lucas, deslizaron los voceros policiales.

"Privación ilegítima de la libertad y promoción y facilitación de la prostitución agravado por la minoría de edad", son los cargos dominantes en contra de la acusada, quien registra antecedentes y es probable que tuviera más víctimas.

Los voceros indicaron que todo se precipitó con la ausencia injustificada de la menor. Sus padres formalizaron la denuncia y dos vecinos los alertaron sobre una llamativa "amistad" de la menor con la sospechosa, que reside a pocas cuadras.

En escasos días, se estableció que la menor era "alojada" en casa de la proxeneta. También, que iban y venían los clientes de todas las edades. Los precios llegaban a los $10.000. La menor no tocaba el dinero, administrado solo por su "mentora, amiga o representante".

No es todo. Salió a la luz que la jovencita habituaba consumir drogas entregadas por la proxeneta, quien también le habría retenido su DNI.

Con certezas absolutas, la fiscal Lucas pidió allanamiento y detención. Le fueron concedidas por la jueza de Género, Cecilia Laportilla. Y los policías arribaron con el pretexto de pagar por los servicios de la adolescente.

En minutos, la proxeneta fue notificada sobre la real naturaleza de la "visita". Fue apresada y la joven quedó bajo custodia policial y posterior de sus padres. "Me prostituía; me amenazaba para que no hablara y no soy la única", habría indicado la damnificada a los policías.

El procedimiento se materializó este lunes en una casa del oeste capitalino. Los policías dieron vuelta todo. Incautaron preservativos, lubricantes, viagra, y otros elementos capaces de desnudar fielmente la "catadura" moral de la anfitriona, cuya edad rondaría entre los 45 y 50 años.

La salud de la víctima es prioridad y peritan celulares

"Me tenía encerrada en su casa. Me mandaba a un 'telo' o a algún departamento. Todo lo arreglaba ella con el cliente", habría indicado la joven al cierre de esta edición a los investigadores que la entrevistaron después de haberla rescatado.

Urgente, la fiscal Lucas conformó un equipo de trabajo y atiende varios frentes como la obtención de pruebas científicas, las testimoniales, la contención de la menor y asistencia de expertos clínicos, en procura de evitar secuelas adversas en la salud de la adolescente.

Desde ese escenario adverso, se sabe que la acusada fue alojada en un organismo policial capitalino, lista para ser indagada antes del jueves.

Aferrada a una estrategia clave, la fiscal ya habría requerido la extracción de información del celular de la proxeneta y ahora avanzará sobre la cartera de clientes; habría empleados públicos, adolescentes y dos o tres profesionales, trascendió.

Que pagasen por sexo no sería nada ilegal, pero tratándose de una menor todo tiende a complicarse para los "financistas".