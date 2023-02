Una mujer llegó con dolor de garganta al hospital y murió; investigan las causas

07/02/2023 - 03:24 Policiales

La Justicia de Monte Quemado ordenó que el cadáver de una mujer sea trasladado a la morgue judicial para ser examinado por el médico forense y establecer las causas de la muerte mientras era asistida en el hospital Zonal Norte Grande "Dr. Antonio Francisco David".

Según consta en la denuncia que realizó Eduardo Guzmán (esposo de la víctima) residente en el barrio El Porvenir junto a la víctima (30) que durante la jornada del domingo su pareja le manifestó que le dolía la garganta y no podía tomar agua ni comer.

Eduardo —quien tiene una hija de apenas dos años con la víctima— reveló que al ver que su pareja no mejoraba decidió trasladarla hasta el mencionado nosocomio, para que le apliquen una inyección para calmarle el dolor que sentía en la garganta.

Cerca de las 9 arribaron a la guardia. Allí, mientras una enfermera le colocaba una inyección, su mujer le pidió que vaya a realizar las compras por lo que él se retiró del hospital por apenas quince minutos.

Cuando regresó observó que había mucha gente en la sala de espera y allí una mujer le dice "tu señora está mal, no sé si te dejará entrar, pero a ella la están asistiendo", por lo que rápidamente se acercó a ver qué sucedía, pero una enfermera no le permitió el ingreso.

Ya cerca de las 10 lo dejan ingresar a donde su pareja era asistida y allí el médico de guardia le manifestó: "Tu señora tuvo un paro cardiaco, tuvo una especie de convulsión, no aguantó. Sentate, quedate tranquilo, calmate ya pasó". Eduardo sostuvo que su pareja no presentaba ninguna enfermedad crónica, además dijo que no conoce a la enfermera que la inyectó. El Dr. Gabriel Gómez —fiscal de turno— ordenó que el cadáver sea trasladado a ciudad Capital para ser sometido autopsia y se secuestra la historia clínica de la mujer.

El representante del Ministerio Público ordenó que se tome declaración a las personas que estuvieron en el lugar y se identifique a todo el personal médico que asistió a la víctima.