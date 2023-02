La tía del niño golpeado denunció al padre, a la madre y al abuelo paterno

10/02/2023 - 02:23 Policiales

Lorena, la tía del menor agredido por sus padres en el barrio Sargento Cabral, realizó una presentación ante la Justicia y pidió constituirse como querellante en la investigación por la golpiza al pequeño de 4 años.

A través del Dr. Carlos Río López, Lorena realizó una presentación en el Juzgado de Control y Garantías de Violencia de Género e Intrafamiliar donde además de pedir ser parte de la causa denunció al padre del niño, a la madre y a su abuelo paterno.

Según revelaron fuentes judiciales, en el escrito presentado ayer por la mañana, la mujer pidió que se impute a los padres, que sean acusados de los delitos de lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por alevosía, y abandono de persona, en concurso real.

Mientras que para su abuelo paterno y la pareja de éste se les endilgue la responsabilidad de ser coautores del delito de abandono de persona en perjuicio de la víctima, quien habría sido agredido en reiteradas oportunidades por sus padres ante la presencia de su abuelo.

Tal como lo adelantó en su diálogo con EL LIBERAL, Lorena reveló ante la Justicia que ella "reside en el mismo terreno donde vive la víctima y que su padre y su madre son personas adictas. Reveló que el sujeto se dedica a robar, mientras que ella se prostituye. Ambos son padres abandónicos, quienes no cuidan de su hijo, no lo atienden ni lo alimentan correctamente. Explicó que el pequeño no está escolarizado, pero sindicó que lo más grave son los terribles actos de violencia verbal, psicológica y física a la que ambos progenitores sometieron a su hijo desde siempre. "La violencia verbal es ejercida mediante gritos e insultos; la violencia psicológica es el trato despectivo, a la vez que la menor es testigo del consumo de sustancias prohibidas", reza el escrito.

A través de su abogado, Lorena sostiene que "ninguno de los dos progenitores se encuentra apto física ni psicológicamente para continuar ejerciendo el cuidado personal del menor, y son altamente peligrosos".

Aguarda que la Justicia admita su pedido, pues entiende que la madre del menor no fue imputada y sostiene que fue víctima de violencia de género mientras que su padre —Mariano G.— está acusado y detenido por lesiones leves en contra de su expareja, madre del niño. "Aparentemente ninguno de los dos serán imputados por el maltrato al menor", explicó el abogado de Lorena a EL LIBERAL. "Estimamos que hay un encubrimiento por parte de la Fiscalía", afirmó.

Al respecto explicó: "Es inentendible que haya pruebas de que la madre también maltrataba al menor y sin embargo no se la impute a ella por el delito de lesión. Hoy ninguno de los dos está imputado por las lesiones al menor. Él está acusado por el delito de lesiones a su ex. Es como si fuera que las lesiones al niño no existieran, cuando hay evidencias y testigos que pueden dar cuenta de ello".

Padre será indagado en las próximas horas

Tal como se recordará, Mariano G. fue detenido durante la jornada del miércoles en un allanamiento en el barrio Sargento Cabral, acusado de lesiones leves calificas en perjuicio de su expareja, con quien convivía hasta noviembre del año 2022.

Una vez detenido el acusado fue trasladado a la base de la Comisaría Segunda donde quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Violencia de Género e Intrafamiliar.

Fuentes cercanas a la investigación revelaron que el acusado será indagado en las próximas horas por las integrantes del Ministerio Público a cargo de la causa.

Además la Fiscalía solicitará una serie de medidas para el acusado, entre ellas que sea entrevistado por psicólogos.