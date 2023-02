Instrumentista, embarazada de 6 meses, fue agredida por su ex que le cortó el pelo

14/02/2023 - 00:57 Policiales

Un violento episodio, que terminó con tres personas lesionadas, se registró en el interior de un edificio céntrico durante la tarde del domingo donde una joven instrumentista quirúrgica fue lesionada por su ex pareja y su cuñada.

La policía que intervino en el caso reveló que el episodio salió a la luz pasadas las 22.30 cuando la profesional (33), embarazada de 6 meses, se encontraba en su departamento de calle Mitre el 100.

Según consta en la denuncia de la futura mamá, en un momento determinado su ex pareja (38) —que reside en un piso arriba del suyo, en el mismo edificio— golpeó su puerta y le preguntó si se encontraba su madre.

La instrumentista contó que su ex le había prestado dinero a su madre y en ese momento se lo andaba cobrando, manifestando que necesita la plata. Cuando la joven le respondió que su progenitora no se encontraba, él comenzó a insultarla. La joven sostuvo que su exnovio empezó a insultarla para luego tomarla de ambos brazos y empujarla contra una pared. Allí éste habría tomado una tijera y tras reducirla le cortó el pelo, mientras amenazaba con matarla si se "movía".

La damnificada denunció que logró zafar y salió del departamento, pero fue interceptada por su ex en las escaleras y allí continuó golpeándola con trompadas en la cabeza. Allí habría gritado pidiendo ayuda.

En ese momento aparecieron en escena su ex suegra y su ex cuñada, quienes según lejos de auxiliarla se sumaron al ataque. Como pudo huyó y se encerró en su casa. Pidió ayuda. Por su parte su ex pareja y su ex cuñada también la denunciaron. Revelaron que fue ella quien arribó a su departamento y los agredió física y verbalmente.

La Dra. Lucía Farías González, fiscal de la Unidad de Violencia de Género, tomó intervención y ordenó que todos sean examinados por el médico de Sanidad. Además dispuso que se fijen medidas restrictivas a ambas partes.