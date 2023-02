Había asesinado a un niño, y abusó de su hija por 3 años

16/02/2023 - 23:49 Policiales

El veredicto dictado por un Tribunal de Juicio Oral en el marco de un proceso por el abuso sexual con acceso carnal de un hombre en perjuicio de su hija, sacó a la luz el oscuro pasado del depravado, coautor de la muerte de un niño en la década del 90, hecho por el que había sido sentenciado a perpetua, pero increíblemente estaba con libertad condicional.

Mario Alberto "Macolo" Pereyra fue condenado, al ser encontrado culpable de haber abusado sexualmente de su hija de 15 años, durante tres años mientras él gozaba de la libertad condicional por un crimen cometido en 1996 en Monte Quemado.

"Macolo" fue sentenciado a prisión perpetua en el año 2.000. Estaba sospechado de haber integrado la patota que interceptó a "Carlitos" Pereyra, un vendedor ambulante de 11 años, haberlo llevado al monte y haberlo asesinado, para luego colgarlo de un árbol simulando un suicidio.

El macabro hecho habría sido cometido, con el único fin, de "vengarse" de un tío policía del menor.

El destino de "Macolo" Pereyra parecía estar sellado, pero el acusado habría logrado conmutar su pena de 24 años de prisión, siendo beneficiado por el 2x1 y obtuvo la libertad condicional antes de cumplir los 10 años en prisión.

El tío del niño asesinado en 1996, Silvio Carletti, brindó una entrevista ayer a "Buen Día Santiago", Radio Panorama, en la que expresó su sorpresa e indignación porque desconocía que el asesino de su sobrino, estaba libre.

"Uno no termina de creer las cosas que hace un sinvergüenza de este tipo. Nosotros no sabíamos que había recuperado la libertad y no nos hubiésemos enterado si no pasaba esto", explicó.

Sobre el crimen del niño, recordó que "lo atacaron cerca de las 10 de la mañana y un par de horas después lo encontraron colgando de un árbol. Eran cerca de 6 sujetos, entre ellos dos hermanos, Manuel y Oscar Landriel y Ramón Santillán. Todos terminaron saliendo en libertad".