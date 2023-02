Se presentó en la casa de su ex y la atacó tras una escena de celos

21/02/2023 - 23:35 Policiales

Una joven de 24 años, domiciliada en el barrio Juan XXIII de Quimilí, se presentó ante la Policía para denunciar a su ex, un joven de 28, por agredirla y amenazarla.

De acuerdo con fuentes policiales, la damnificada relató a los funcionarios que mantuvo una relación y convivió con el acusado durante seis años, y fruto de ella, tienen dos hijos en común, la mayor de 5 años y el menor de 1 año y 9 meses.

Sin embargo, la joven aseguró que hace 14 meses que se encuentra separada del denunciado y que desde el momento en que puso final la relación, el acusado la hostiga e insiste en retomar la relación.

En cuanto al hecho de violencia, relató que el domingo alrededor de las 10, ella se encontraba en el domicilio en el que reside, el cual alquila, tomando mates con un amigo.

En ese momento, habría arribado su ex para dejarle pañales para el menor de sus hijos, y al advertir la presencia del amigo de la joven, le recriminó: "Ya te dije que no traigas a tus amigos al alquiler". Ella le contestó que no tenía derecho a reclamarle nada porque ella se paga su alquiler.

Siempre en función de la denuncia, el acusado habría comenzado a decirle al amigo de su ex, que no tocara ningún mueble porque eran de sus hijos, a lo que el otro joven les dijo que se retiraría para evitar problemas.

Sin embargo, el denunciado lo habría increpado cuando se dirigía a la salida y comenzaron a discutir y el acusado trató de agredirlo, por lo que la joven intentó llamar por teléfono a la dueña del alquiler.

El acusado le habría arrebatado el celular tomándola del pelo, para luego destruir la pantalla del teléfono con una piedra.

La damnificada corrió hasta el interior del departamento, cerró la puerta con llave, pero el acusado habría destrozado la puerta e ingresó y la sacó arrastrándola de los brazos, mientras la insultaba.

En un momento la tomó del cuello con sus manos, como si intentara asfixiarla, pero en ese instante arribó la Policía, ya que los vecinos habrían solicitado la presencia de los uniformados ante el escándalo.

La damnificada aseguró luego al radicar la denuncia que durante la relación, siempre sufrió hechos de violencia y que ese fue el motivo de su separación.

El hecho fue informado a la fiscal de turno, Dra. Cecilia Gómez Castañeda, la cual interiorizada de los pormenores, solicitó una orden de detención en su contra, medida a la que la jueza de Género dio luz verde y se concretó ayer.