28/02/2023 - 03:48 Policiales

"Me pegó anoche con un cable y él me encierra y no me da de comer", fueron las palabras de un menor de 14 años que estremecieron a los médicos y policías de Las Termas de Río Hondo. El adolescente fue rescatado de la casa de su hermano.

Un nuevo caso de maltrato infantil conmueve a la comunidad de Río Hondo, después de que una llamada anónima alertara a la Policía de que había un menor que sufría violencia por parte de su hermano en una vivienda del barrio Villa Nueva.

El fiscal, Dr. Rafael Zanni, dispuso que los policías se dirijan al lugar a constatar los hechos. El dueño de casa, un hombre de 35 años, manifestó a los policías que hace 3 años se hizo cargo de su medio hermano, ya que el padre de ambos había muerto y la madre del adolescente no estaba en condiciones de cuidarlo.

El hombre trató de minimizar la situación, pero los policías se llevaron al adolescente hacia el Centro Integral de Salud para ser examinado por los médicos.

El informe señaló que el pequeño presentaba "heridas múltiples, aspecto cicatrizal de extensión y profundidad, múltiples hematomas diseminados en el torso y espalda, y una herida ulcerativa en su pierna derecha".

Según las fuentes, fue en esa situación que el menor se animó a develar: "Me pegó anoche con un cable y él me encierra y no me da de comer".

Ante esa situación, el fiscal Zanni ordenó la aprehensión del acusado, además de la intervención de la Defensoría de Menores para que vele por el adolescente y que quede a cuidado de una hermana.