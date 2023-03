Estrelló contra la pared el plato de comida que le sirvió su madre de 72 años y la sometió a minutos de terror

06/03/2023 - 00:27 Policiales

"Más vale que no me vayas a denunciar. No vas a llegar a hacerlo porque en cualquier momento te mato. Te mueres...", advirtió implacable un individuo de 37 años, tras estrellar contra la puerta a su madre de 72, en el Bº Independencia.

El escándalo alteró la paz, pero no era nuevo en la vida de la víctima. Sin proponérselo, la mujer se vio forzada a denunciar a su propio hijo en la Comisaría Nº 16 del Menor y la Mujer. La pobre víctima carga sobre sus espaldas el impiadoso paso del tiempo, dos ACV, varias enfermedades crónicas y un bastón en que sostiene un cuerpo reticente en rendirse y que entrega día a día un esfuercito más.

La crónica policial destaca que este fin de semana la progenitora se fue a dormir. Antes, prodigó un mimo al hijo. Elaboró comida y se la dejó arriba de la mesa, en un plato y cubierto por otro recipiente. Al arribar, el sujeto se puso más loco de lo habitual, destrozó cuanto objeto encontró a su paso. A su vez, la comida la estampó contra la pared e hizo añicos el sacrificio de su madre.

"Culto" a la sinrazón

Lo que vino después fue el sinsabor de la decepción, falta de respeto y el rostro decadente de un hombre preso de todo tipo de excesos y adicciones, según lo precisó su progenitora. La mujer le pidió que dejara de romperle la vajilla y el individuo le devolvió más insultos. No conforme, se encerró en su habitación y estrelló la puerta en el pecho de su madre, lanzándola contra el piso.

Entre aturdida e impotente, la señora intentó ponerse de pie, sin lograrlo. Mientras remaba para pararse, el hijo la conminó a cerrar la boca o bien lo pasaría peor. "No abras la boca porque te voy a matar", fue la no tan vedada amenaza.

Después, se encerró y dejó a su madre sola, sollozante, sin lograr articular palabra. ¿Para qué? Todo había sido dicho con la ira y violencia de su hijo.

Sobrevino la denuncia y la fiscal Andrea Juárez priorizó la causa, por la magnitud de la violencia y una víctima relegada a un papel intrascendente ante su notoria disminución física.

De inmediato, Juárez pidió la detención del hijo violento y le fue concedida en menos de 30 minutos. El sujeto fue cargado el sábado a un patrullero y alojado en un centro de seguridad. Ya recuperó la cordura y tiene en claro que sus pecados no pasarán inadvertidos en la Justicia. La fiscal lo indagará hoy o mañana. Después, a enfrentar un proceso que se perfila muy cuesta arriba.