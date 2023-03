Comerciante arremete contra su ex, tras caer preso por agredir a su hijo de 7 años

09/03/2023 - 01:39 Policiales

Un comerciante, sindicado de agredir físicamente a su hijo fue indagado por la Fiscalía de La Banda, ocasión en que habría negado la responsabilidad endilgada y culpó por la denuncia a su ex pareja por otras motivaciones y hasta por la disputa por una cadenita de oro.

El proceso se originó el mes pasado. La madre del niño acusó a su ex pareja de haber golpeado al menor mientras compartían vacaciones de enero en Pinamar. De inmediato, el fiscal Pedro Ibáñez acumuló al menos seis legajos con los mismos protagonistas, basados en denuncias por violencia de género.

Concretamente, en los últimos meses la ex esposa lo acusaba de violento y le reclamó a la Fiscalía protección. El último suceso fue el viaje a Pinamar, lo cual hizo eclosión la tolerancia de la ex pareja y ahora deben desfilar por la Fiscalía todos los integrantes de la familia del comerciante.

Pese a manejarse la causa en absoluta reserva, trascendió que fue indagado ayer, asistido por el abogado Gabriel Coronel Chalfón. Habría ofrecido su versión sobre la acusación. Manifestó que por mensajes de whatsapp, su ex pareja pedía a su hijo que le informara cuando se quedase solo con su abuela. "Ella quería que le devuelva una cadenita de oro que me regaló de novios...", habría señalado.

Ahondó que habrían abundado insultos de la progenitora del niño hacia su abuela, es decir su ex suegra, mientras la familia del comerciante vacacionaba en Pinamar. Siempre sobre la base del relato del sujeto, él volvió de la playa y encontró a su madre en crisis. A su lado se encontraba su hijo, de 7 años, quien le habría señalado que su madre le pidió interceder por la cadenita de oro. El comerciante habría retado a su hijo y lo envió a dormir.

Luego, estalló una discusión, intervino la policía y el menor fue conducido a un centro de salud. Después, cesaron las vacaciones y la familia regresó a Santiago.

En la indagatoria, el comerciante también puso en conocimiento del fiscal, y entregó documental, sobre una pericial de audios de su ex pareja y mensajes de insultos y amenazas a él y toda su familia. También, vídeos de cómo ésta habría dañado su camioneta al irrumpir en su propiedad clandestinamente.

El detenido habría manifestado que no se entregó cuando llegó la orden de allanamiento porque su padre se encontraría internado grave en un centro de salud. "El día del allanamiento se descompensó y no puede salir del coma", subrayó. "Ella es capaz hasta de matarme. No acepta el fin de nuestra relación y nunca volveremos como pareja. Cada vez que buscaba a mi hijo temía por mi vida", enfatizó.