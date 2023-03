"Motochorros" despojan a funcionaria judicial de dinero, celular y tarjetas

10/03/2023 - 23:48 Policiales

Un botín cercano a los $ 18.000, tarjetas de crédito, un celular y todos los carnés de obras sociales de su familia fueron arrebatados a una funcionaria judicial por "motochorros", cuando ingresaba a su departamento, sito en calle Alem al 400, en el barrio Alberdi.

La abogada cumple tareas en la Oficina de Gestión y Audiencia de la Cámara de Apelación Penal de la Provincia (OGA), según lo subrayó al interponer una denuncia en la Comisaría Segunda.

Pese al hermetismo en que delinea la investigación la fiscal Carla León, se sabe que el golpe fue perpetrado anteanoche en calle Alem, entre Alvear y Chacabuco, en la entrada al edificio "Torres del Barco".

"Lo único que sentí fue la mano del individuo en mi cuello. Giré la cabeza y se apoderó de mi cartera. 'Vamos, vamos', le gritó a su cómplice que lo esperaba en una moto", manifestó la víctima a EL LIBERAL.

Visiblemente conmovida, la funcionaria señaló que "pensé en mis hijos. No tenía idea qué pasaría. Por eso no me resistí. El tipo usaba un casco y no pude verle el rostro".

Ahondó que la "entradera" fue muy rápida. "En segundos se llevó todo. No me quedó ni para el remís", profundizó, entre aterrada, aliviada y perpleja.

De acuerdo con su presentación, el delincuente se apoderó de una cartera, en cuyo interior contenía casi $ 18.000, un celular Samsung Galaxy A21, DNI, tarjetas de crédito y débito, un manojo de llaves del departamento, un manojo de llaves de la Oficina de la Cámara de Apelación Penal, documentaciones y recetas médicas.

"Quiero agradecer a todos mis vecinos. No imagina cuánto me ayudaron. Me llevaron en un vehículo para que presentara la denuncia. Anduvimos hasta casi la madrugada. No puedo pasarlo por alto. Mi gratitud para todos los que me ayudaron", rescató la funcionaria.

Alocada fuga

Los voceros añadieron que los dos delincuentes aceleraron raudamente y se alejaron de la zona. En teoría, ingresaron hacia el sector de Hipólito Yrigoyen y enfilaron hacia la zona de los barrios Juan XXIII (Tarapaya) y el Sargento Cabral, pero ello es materia de investigación.

Una vez que los policías recibieron precisiones sobre el asalto, los más experimentados pusieron manos a la obra. Por lo pronto, cuentan con una especie de "censo" o "relevamiento" de todos los "motochorros" que operan en el casco céntrico.

Se sabe que el sujeto que despojó de la cartera a la funcionaria era fornido, de unos 35 años, estatura no más de 1,70 m. Sobre su figura, los policías arrancaban la investigación ayer, optimistas en que el bajo mundo, los comúnmente llamados "botones" o "soplones", lo delate, ya que se conocen todos entre sí.

Sin respiro y videos clave de comercios y casas particulares

Los maleantes eran monitoreados anoche desde media docena de cámaras de organismos públicos, comercios y hasta viviendas particulares.

El dato fue aportado por un comisario, quien confió que es imposible que los “motochorros” se oculten. Habría videos del edificio, de cuatro comercios y una casa, a 100 metros de casa de Gobierno.

Con ese aluvión de fotos y videos, los sujetos quizá cruzaban los dedos que nadie fuese a reconocerlos. Así lo interpretaba Carla León, mientras la policía “peinaba” al menos tres complejos habitacionales en el norte de la ciudad capital.

Sospechaban que los dos “choros” estaban ocultándose en casa de primos o amigos, deslizó un policía al cierre de esta edición.