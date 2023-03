Una docente sufrió fracturas y lesiones en todo el cuerpo, pero el agresor no fue detenido por presentar certificado de discapacidad

17/03/2023 - 13:30 Policiales

Una docente sufrió fractura de cráneo y numerosas lesiones más, luego de haber sido atacada por un vecino que, cuando la policía fue a detenerlo, presentó un certificado de discapacidad.

De acuerdo con lo informado por la policía, todo comenzó cuando la docente y su familia se encontraban reunidos en la vereda de la vivienda ubicada en el barrio Las Malvinas. El agresor, que vive en la casa colindante a la víctima, pasó pateando el sillón de un niño.

Esto provocó el reclamo de la docente de 31 años y la inmediata reacción del agresor que la atacó utilizando un asiento de bicicleta, propinándole un fuerte golpe en la cabeza que le hizo perder el conocimiento.

Luego, la arrastró hasta el patio de su vivienda donde la siguió agrediendo, inclusive, mostró que estaba armado con un cuchillo para amedrentar a la familia que quería ponerle fin a la golpiza.

El individuo ya tenía una exposición por amenazas.

Relato del horror

"Me golpeó en la cabeza, caí inconsciente y me arrastró como un animal muerto, a su terreno. Mi familia no pudo sacarme porque los golpeaba con palos. Y cuando volví en sí, lo vi parado con un cuchillo de mesa, mango naranja y temí por mi vida. Él decía 'violación y muerte' era como una pesadilla", contó la docente de 31 años.

"Temo por mi vida, cuando salgo hacerme estudios, siento que alguien se acerca de atrás y solo me doy vuelta. Me asusta por mí, por mi familia. Y él como si nada. Con burlas, risas y duele mucho, porque ese día trabajé y volví del profesorado y solo quise sentarme a cenar y terminé de la peor manera", añadió.

"Cuando lo vi con el cuchillo no se de dónde saqué fuerzas y solo quise apartar el cuchillo para irme; hice unos paso y caí de nuevo".

La vida de la víctima, sufrió un brusco cambio

"Ahora duermo semisentada, con dificultad para respirar y el pasa burlándose. Temo por mi vida y mi familia, yo enseño también en Icaño y me muevo a dedo, él conoce mi recorrido", contó muy angustiada la docente.

Se supo que la Fiscalía investiga el hecho, e incluso solicitará pericias para el individuo para corroborar si efectivamente es inimputable. Lo que solicita la abogada que representa a la víctima, es que en caso de ser así, se tomen las medidas correspondientes y el hombre sea alojado en la institución que corresponda, porque es un potencial peligro para los vecinos.