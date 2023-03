''Sinceramente creí que nos mataba'', aseguró el comerciante asaltado al que le apuntaron a la cabeza

18/03/2023 - 01:02 Policiales

"Sinceramente creí que nos mataba", así lo aseguró Luis Rodríguez, el comerciante que se enfrentó a un delincuente que a punta de pistola, intentó asaltarlo a él y a un empleado en su local en el barrio Belgrano y a plena luz del día. El ladrón acabó preso, pero el damnificado sufrió un golpe en su cabeza por el que tuvo que recibir puntos de sutura.

Rodríguez relató en primera persona a EL LIBERAL la pesadilla que vivió ayer y que duró apenas unos segundos, pero que parecieron eternos y admitió que temió lo peor, pero la oportuna llegada de su hijo, evitó que sucediera una tragedia.

Luis es el dueño de "Limpito", un local ubicado sobre calle Río Grande en el mencionado barrio, donde vende productos de limpieza. Aseguró que hace 25 años que tiene negocios en el sector y que nunca había vivido una situación similar.

"Fue algo totalmente inesperado, tipo 13 horas, estaba en el negocio con uno de los empleados, cuando ingresó una persona como cliente, con una mochila en el pecho y cuando estaba llegando al mostrador metió la mano en la mochila y sacó una 9 mm", comenzó relatando el comerciante de 62 años.

La secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad y allí se puede ver el momento exacto en el que el ladrón le apunta a Rodríguez (foto).

Al ser consultado sobre qué les exigía, el damnificado reveló: "Quería los vehículos, o la moto de uno de los empleados o mí vehículo, una camioneta".

"Le decíamos que no teníamos vehículos, que andábamos a pie, pero él insistía y luego vio el casco de mi empleado, y ahí se puso más violento y nos apuntó a la cabeza", continuó con su relato.

Siguiendo con el dramático testimonio, afirmó: "Trató de ingresar detrás del mostrador y en ese momento, fue que vi que alguien estaba por ingresar y pensaba que si entraba una persona, la mataba, porque no titubeaba, estaba tranquilo, así que cuando quiere ingresar, en un momento de locura –admite-, me tiro sobre él".

"Trao de sacarle el arma, pero caemos los dos", siguió contando Rodríguez. "Pero justo se dio que el que estaba ingresando era uno de mis hijos".

El peligroso intento del comerciante no salió como esperaba. En el forcejeo el asaltante le pegó con la culata de la pistola y le provocó un corte en la cabeza. Tras la caída de ambos, el joven delincuente se levantó primero y le apuntó nuevamente a Luis Rodríguez.

"Me pega un culatazo, me rompe la cabeza, me hicieron 8 puntos, y cuando entró mi hijo se tiró encima y lo pudo reducir gracias a Dios", señaló Luis.

"Sinceramente creí que nos mataba, porque no tenía dudas, tenía una tranquilidad y tenía el dedo en la cola del disparador y lo movía, listo para disparar", detalló el comerciante.

"Estamos a 100 metros de la Policía (Comisaría 3ª) y nos pasó esto. Por lo menos la estamos contando", y antes de finalizar, sentenció: "Lo que espero es que la Justicia actúe como tiene que actuar y no mañana lo vea pasar por frente del negocio de nuevo".