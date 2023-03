Revuelo general: un alumno de 13 años ofrecía droga para la venta a sus compañeros en la escuela

22/03/2023 - 00:36 Policiales

Un alumno que cursa 7º grado de una escuela primaria de Quimilí, Moreno, arribó ayer a clase y comenzó a ofrecerles en venta, marihuana a sus compañeros, hasta que arribó la policía, se vio descubierto, trepó la tapia del establecimiento y escapó.

El insólito incidente fue descubierto a las 8.20 en un establecimiento del Bº Centro, según lo confirmó su director, Luis Roberto Noriega, tanto a la policía como a EL LIBERAL.

El funcionario escolar indicó que todo se precipitó temprano. El alumno, de 13 años, arribó al establecimiento y habría comenzado a dialogar con sus compañeros. Se supo que les ofrecía si querían "fumar, o comprar, marihuana".

Inmediata reacción

La "noticia" se propagó y llegó a la maestra a cargo de la clase. La educadora hizo lo propio con el director, quien abordó al alumno. La sorpresa fue comprobar que todo era cierto. Le retuvo 5 envoltorios de nylon verde, en cuyo interior contenía una sustancia vegetal deshidratada de color pardo verdosa.

En 15 minutos arribó la madre del menor, acompañada por funcionarios policiales. Lejos de calmarse, su hijo salió corriendo, se subió a la tapia perimetral y huyó.

Por detrás, partió un patrullero, por requerimiento del fiscal Juan Alende. Policías y madre recorrieron los puntos que su hijo suele frecuentar y lo encontraron una hora después en la ruta provincial Nº 6 y avenida Avellaneda.

Al instante, fue conducido a su escuela y los expertos realizaron la prueba de campo a la sustancia incautada, ante dos testigos. El resultado fue marihuana y un peso de 3 gramos.

Trabaja ahora la Subnaf

Con la misma inmediatez, el fiscal facultó a otros organismos a trabajar. Uno de ellos es la Subnaf (Subdirección de la Niñez, Adolescencia y Familia).

En forma coordinada, ahora el menor es responsabilidad de su madre, pero monitoreada por las autoridades escolares y los expertos de la Subnaf. Urge definir la conducta del adolescente, amistades y motivaciones ante la presencia de marihuana. ¿Curiosidad, travesura, o soldadito de dealers experimentados? Lo primordial es lograr la seguridad del menor.

Jóvenes y sin distinción de sexo, ni condición social

Los dealers siempre reconocen que el "mercado" más atractivo, para iniciar en el submundo del consumo, son las escuelas y los colegios.





Esa realidad la conocen los investigadores y ahora se prestan a confrontarla. Ni bien el menor arribó con marihuana a la escuela, se encendieron luces de alarma y ahora habrá un equipo de efectivos trabajando.





La misión sería desentrañar quién o quiénes están detrás de las bolsitas con marihuana. Puertas afuera, la Justicia descree de una travesura. Prefiere asociar el suceso con un intento por tentar a otros adolescentes con marihuana, puntapié inicial para arrastrarlos hacia el fantasma de la droga, sin distinción de sexo, o condición social, interpretó anoche un investigador.

Dijo que la droga se la dio un vecino, según el director

"El alumno me dijo que los envoltorios se los dio un vecino", reveló Noriega, en diálogo con EL LIBERAL. "He comunicado de inmediato a mis superiores y recibí las instrucciones. Debemos proteger al alumnado en su conjunto, pero también ayudar al estudiante", profundizó.





"El niño me pidió que no se lo informara a su madre. Aún con lo grave del suceso, es un niño. No podemos dejarlo solo. No nos hemos escandalizado. Esto se ve a diario en la sociedad, obvio no en las instituciones. Desconozco cómo obtuvo la droga, pero las autoridades me informaron que no es causal para alejarlo de la educación, menos impedirle el ingreso a la escuela".





"Me dijo que siente vergüenza y no desea volver a la escuela. No lo dejaremos solo y terminará 7º. Está asustado y no midió las consecuencias, pero al igual que todos los niños, lo ayudaremos para que regrese al buen camino".