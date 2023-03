Denunció al ex padrastro por abuso y se fue de Santiago

22/03/2023 - 00:38 Policiales

Un tribunal escuchará hoy a la madre y a la abuela de una adolescente que en el 2020 reveló haber sido abusada por una ex pareja de su madre, en la ciudad de Añatuya, General Taboada, y después fue llevada a Buenos Aires definitivamente.

"Abuso sexual gravemente ultrajante calificado por la convivencia preexistente" es la acusación de los fiscales Alejandra Sobrero y Gabriel Gómez en contra del sujeto representado por los abogados Eugenio Chavarría y Sergio Wintten.

La acusación indica que fue vejada entre los 5 y 8 años. Amplía que era atacada cuando asistía al jardín de infantes. "Él me manoseó cuando no estaba mi mami. Me dio un trapo y me mandó a bañar. Le conté a ella cuando volvió a casa. Llegó la policía y se pelearon. Y me mandó con mi abuela…", dijo la hoy adolescente.

"Él tomaba mucho. Le pegaba a mi mami. A mí más porque no era su hija. Me escapaba a los vecinos para que no me pegue. Cuando me abusaba le contaba a mi mami, pero no me creía…", ahondó la joven.

El vínculo del abusador con la madre de la menor se extendió entre 2007 y 2017. Son padres de otros tres menores. Como pareja y padre era violento, sin discriminar entre esposa e hijos biológicos.

Tres años después, el sujeto está sentado en el banquillo. La Fiscalía bregará mañana por una condena y la defensa, por la absolución lisa y llana, o plan B beneficio de la duda. Gran parte de ese desenlace comenzará a sellarse en esta jornada, con los testimonios de las dos mujeres.