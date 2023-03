Un joven depredador sexual habría abusado de ocho primitos

22/03/2023 - 22:20 Policiales

La Justicia investiga a un presunto "depredador sexual" de 24 años, acusado de haber abusado de ocho primos cuando tenía 14 años. Cinco primos, cuatro mujeres y un varón, atribuyen graves vejámenes sexuales consumados mientras dormían, o bien en perversos juegos de "lucha" y fricción entre los cuerpos, a lo que se suman tres casos más.

Con el patrocinio del abogado Franklin Moyano, los cinco primos rompieron el silencio y acudieron ante la fiscal Cecilia Larred y desgranaron una pesadilla sexual más viva que nunca.

La mayor tiene 23 años y la menor es adolescente. Pese al hermetismo vigente, trascendió que los abusos se habrían consumado en la casa de la abuela del acusado. Un patrón en común: las atacaba mientras dormían, o inventaba juegos con mucho contacto físico.

Una víctima reveló: "Pasó cuando tenía 9, 10 y 11 años. Siempre estaba dormida. Se metía en mi cama y me manoseaba. Lo más fuerte fue a los 11, mientras dormía con mi abuela. Pasó a la pieza gateando y me manoseó y quedé paralizada. Nos hacía jugar a la lucha libre. Y ahí me apretaba en mis genitales..."

Otra prima relató: "Me abusaba cuando me quedaba a dormir en mi abuela. Siempre, yo dormida. Lo que noté al final es que mientras me tocaba, él se masturbaba..."

Agregó que al igual que su prima, "Nos llevaba a juegos de lucha libre. Ahí, me tocaba, o dominaba poniéndose detrás de mí y apoyándome con su miembro en mi cola", resaltó.

Las características de las denuncias son idénticas, pero en el caso del primo varoncito habría habido acceso. Ello fue deslizado por un vocero de la investigación.

Sin perder tiempo, la Fiscalía ya realizó Cámara Gesell a dos denunciantes. Ayer fue escuchada una de las víctimas por los psicólogos y la propia fiscal Larred.

En la semana que comienza la funcionaria se reuniría con su equipo de trabajo, resueltos en definir el rumbo de la incipiente investigación y una eventual imputación.

"Hemos instado a una exhaustiva investigación. Confiamos en que el sospechoso será imputado y detenido, ya que los daños que provocó a su grupo de primas y al varón, sin indescriptibles y no cesan con el tiempo".

Para Franklin Moyano, "hay un total de 8 víctimas. Hasta donde sabemos, la Fiscalía investigará de oficio con las otras tres que son menores", enfatizó.