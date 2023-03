“Marcados” por quemar vivos a los Torres, los Martínez fueron eyectados cual parias errantes

23/03/2023 - 00:34 Policiales

Los expertos del Cepsi declararon ayer que dos niños enfrentaron serio riesgo de muerte, luego de que su casa fuera rociada con combustible e incendiada y hay cuatro hermanos sospechados de pirómanos, echados del barrio y forzados a buscar nueva vida entre Santiago y La Banda.

El horror estalló el 25 de agosto del 2020 a las 2.40 de la madrugada. El blanco elegido, una casa de la familia Torres, en manzana 13, lote 4, del Bº Belén.

"Homicidio simple en grado de tentativa", son los cargos enrostrados por la fiscal Celia Mussi a los hermanos Néstor Osvaldo, Luis Alfredo, Ramón Alberto y Cristian David Martínez.

Arde el "sueño"

Al grupo se lo acusa de prender fuego a la casa, mientras dormían, Alejandro Torres, Elvira Ocampos y los menores, Gisela, Elvira, Marcelo y Jonathan Torres y Antonio Ocampos.

Los testigos posibilitaron al tribunal edificar una cronología. Trascendió que el viernes previo, Benito Torres y Néstor Martínez se trenzaron en una discusión. En su transcurso, Torres habría sido agredido a machetazos.

Al día siguiente, al menos un Martínez habría copado la casa de los Torres. Junto a una veintena de sujetos habrían atacado puertas y ventanas a pedradas. "Váyanse, o les vamos a prender fuego", declaró una testigo que es escuchó a alguien gritar.

El domingo los Torres intentaron abandonar la casa, pero no encontraron otra vivienda capaz de rescatarlos de tamaña odisea. El lunes, se despertaron con la casa en llamas.

En medio del fuego, siete personas salvaron sus vidas de milagro, pero todas acabaron con quemaduras: dos adultos y cinco menores. Socorridos por los vecinos, los niños fueron internados en el Cepsi y recibieron el alta médica el 6 de octubre. Dos estuvieron al borde de la muerte, declararon los médicos.

El escenario

Luis Alfredo y Néstor Martínez son representados por las defensoras oficiales Luciana Giménez y Valev de Jensen; Cristian David y Ramón Alberto Martínez, por los abogados Felipe Villalba y Carlos Ríos López.

Técnicamente, "abrazados" por la imputación, el único que carga sobre sus espaldas los cargos más fuertes sería Néstor: él peleó con Benito, lo hirió con un machete y fue el único individualizado en el pelotón Martínez.

Como sea, la batalla recién comienza y las partes juegan sus fichas. Los Martínez cruzan los dedos para que nadie los acuse de desatar la locura, con fuego, bidones y combustible.

Una forzada mudanza y resistencia en La Banda

Ni bien los Torres fueron rescatados del fuego, más de 150 vecinos juntaron firmas. Durante una semana hubo enfrentamientos con integrantes de las familias Martínez (tres grupos). No alcanzaban policías para contener a la gente, resuelta en desterrar del Belén a todo aquel que llevara el apellido Martínez.

No hubo otra que persuadir a los Martínez para una forzada "mudanza". Pero lejos de bajar las pulsaciones en la gente, con los "errantes" rumbo a La Banda, otras personas 50 personas les ordenaron no bajar una cama, ya que no los querían de vecinos. Siguieron el viaje y se desconoce su nueva vida, pero al Belén no regresaron.