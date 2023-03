Violento amenaza por Instagram a su exnovia, una menor de 14 años

24/03/2023 - 00:09 Policiales

La Dra. María del Pilar Gallo ordenó medidas en contra de un adolescente que amenazó a una menor de 14 años, con quien mantenía una relación amorosa, y a la cual ahora le "exige" retomar el vínculo que tenían.

El grave caso salió a la luz en horas de la mañana de ayer cuando Yolanda (51) se presentó en la Comisaría 16 de Clodomira y denunció al ex novio (19) de su hija con quien la menor tenía una relación de pareja.

Según expresó Yolanda su hija le reveló que tenía miedo por su vida ya que desde que había finalizado el noviazgo, un poco más de una semana, el acusado la hostiga a través de la red social Instagram donde le deja mensajes amenazantes.

"Si no sos mía no vas a ser de nadie"; "Si no vuelves conmigo esto va a terminar mal"; "Donde te vea te voy a lastimar y nadie te va a defender" son algunos de los escritos que la víctima recibe por parte del acusado.

La menor también le confesó a su madre que mientras eran novios el acusado la había agredido físicamente en reiteradas oportunidades, pero ella nunca había contado nada.

La madre de la menor sostuvo que el acusado persigue a su hija por la calle cuando esta concurre al colegio por lo que teme que le pueda hacer algo cuando la encuentre sola en la calle. La representante del MPF ordenó que se identificara al acusado y lo notificara de una prohibición de acercamiento a la víctima e impedimento de contacto.