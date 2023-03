Mecánico encontró a su expareja con un amigo y la golpeó

31/03/2023 - 00:41 Policiales

Un mecánico acusado de haber atacado a golpes a su ex tras encontrarla en su casa con un amigo, deberá enfrentar un juicio oral en su contra. El sujeto también habría agredido al joven con el que estaba su ex y no conforme con ello, violó las medidas ordenadas de la Justicia para que no se acercara a la mujer.

De acuerdo con lo manifestado por fuentes judiciales, la fiscal Macarena Vildoza Silva junto con la instructora Zaida Graciela Yapura, de la circunscripción Frías, solicitaron ayer la elevación a juicio de un acusado por el supuesto delito de "amenazas, lesiones leves y desobediencia judicial" en el marco de violencia de género.

Según precisaron las representantes del Ministerio Público Fiscal, el primer hecho ocurrió en abril del año pasado, cuando la damnificada se encontraba en su domicilio con un amigo y el imputado, su ex, se presentó y la agredió.

Posteriormente, el amigo de su ex pareja denunció al acusado cuando éste fue a su casa a agredirlo.

La tercera denuncia ocurrió cuando el agresor se presentó en el trabajo de la mujer y violó una medida perimetral dispuesta por la Justicia que le impedía todo tipo de contacto.

Requerimiento

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó las evidencias con las que cuenta y solicitó la elevación a juicio de la causa.

Por su parte, la defensa particular del mecánico no se opuso y se adhirió a las pruebas presentadas por la fiscalía.

La jueza de Control y Garantías, Dra. Roxana Cejas Ramírez, dispuso elevar el caso a juicio oral y público.