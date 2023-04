Requieren 11 años de cárcel para un sujeto por abusar de la hija de su ex pareja

01/04/2023 - 00:51 Policiales

La Fiscalía solicitó ayer una condena de 11 años de prisión para un individuo, a quien la hija de su ex pareja le atribuye abusos sexuales que ocurrieron entre los 5 y 8 años, en el departamento General Taboada.

"Abuso sexual gravemente ultrajante calificado por la convivencia preexistente" es la imputación enrostrada por los fiscales Alejandra Sobrero y Gabriel Gómez. Por su parte, el sujeto es asistido por los abogados, Eugenio Chavarría y Sergio Wintten.

Según la declaración de la menor: "Él (el acusado) me manoseó cuando no estaba mi mami. Me dio un trapo y me mandó a bañar. Le conté a ella cuando volvió a casa. Llegó la policía y se pelearon. Y me mandó con mi abuela…"

Descriptiva, la menor ahondó: "Él tomaba mucho. Le pegaba a mi mami. A mí más porque no era su hija. Yo me escapaba a los vecinos para que no me pegue más. Cuando me abusaba le contaba a mi mami, pero no me creía…".

En primera persona

El acusado rompió el silencio ayer. Negó haber abusado de la menor y manifestó que no comprende el porqué de la denuncia. Insistió en que le imponía límites, pero afirmó que nunca la atacó sexualmente.

Llegaron los alegatos. En su transcurso, los fiscales bregaron por una condena de 11 años de cárcel, al juzgar que los cargos han sido debidamente acreditados. Resaltaron la denuncia y la Cámara Gesell a la menor.

Posteriormente, la defensa manifestó que nada de lo afirmado fue acreditado. Resaltó que los años indicados no concuerdan con el período de convivencia de la pareja.

Desde ese criterio, pidieron "la absolución lisa y llana"; plan B: "beneficio de la duda"; o C, "la pena mínima". El veredicto será ventilado la semana próxima, según lo enfatizó el alto cuerpo al cerrar el debate.