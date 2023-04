Devastada por el crimen de ''Peti'', su hermana reveló que era hostigado y tenía miedo

01/04/2023 - 23:16 Policiales

Jhoana llora y siente que ha perdido toda esperanza ante el asesinato de su hermano adolescente. "Eran amigos; llegaba a casa y se quedaba a dormir. Todo por esa mierda de barras y malos amigos, quizá del otro chango…", lamenta, quebrada. Mientras, la Justicia sospecha que la disputa por una camiseta obró de trágico disparador.

La joven es la hermana mayor (de tres). Con el asesinato de Daniel Anselmo "Peti" Rodríguez (15), su familia quedó diezmada, pero lo peor, vaciada de alma y fuerzas para seguir". Con un padre con su visión nublada (separado de su pareja), el velatorio y la sepultura, previstos para hoy, el horror reservaba aún un sinfín de vallas insalvables.

En diálogo con EL LIBERAL, la joven reveló que el viernes a la tarde "mi hermano regresaba del colegio secundario (Técnica Nº 1). Sé que caminaba con un amigo, de 10 u 11 años. Algo pasó y en el camino se encontró con Nahuel (Fabio Ávila, el homicida). Creo que éste estaba peleando con otro tipo. Lo vio a mi hermano y comenzó a insultarlo", relató.

Versión sobre las últimas horas

"Comenzaron a pelearse. El otro muchacho (Ávila) tenía un cuchillo y le largó varios cortes a mi hermano, quien solo pudo levantar un ladrillo para defenderse. Parece que ahí recibió una de las cinco cuchilladas. Se tomó el estómago y le dio otra a la altura del corazón. Caminó dos o tres metros y se cayó en a tierra", explicó la jovencita.

¿Qué pasó? ¿El afecto se truncó y pasaron al odio? En medio del luto y las lágrimas, el interrogante sobrevuela en el Borges, en Los Lagos (donde reside Ávila) y aún carece de respuestas. Claro que tampoco consolaría a los Rodríguez.

"Ellos fueron muy amigos. "Peti" lo tiene en Facebook como mi "hermanito Nahuel", un concepto derruido, perdido en el tiempo porque hasta el viernes todo destilaba amenazas y odio.

"... No podía salir a la calle"

"Mi hermano no podía salir a la calle. Nahuel y sus amigos le quitaban hasta la gorra donde lo veían solo. Una vez le sacaron y le robaron la camiseta del Borges y le prendieron fuego", continuó Jhoana.

¿Su hermano tenía miedo?, interrogó EL LIBERAL. "Solo sé que no quería salir ya de casa. Tenía una novia hace dos meses, pero las barras lo acobardaron. De verdad, creo tenía miedo…" Amplió: "Mi hermano no sabía pelear. Sé que hoy (por el sábado) le hicieron la autopsia y ahora esperamos que nos entreguen el cuerpo para velarlo en casa. Vamos a sepultarlo este domingo, en La Piedad", enfatizó.

Amenazas cruzadas por Facebook, jueves y viernes

“Todo repercutía por Facebook. Hubo amenazas desde la noche del jueves hasta este viernes”, subrayó Jhoana Jenet y entrega las capturas de mensajes, del jueves y viernes.

El jueves a las 21.28 intercambiaron mensajes.

Nahuel: “Llegate a la Diaguita y peleamos”.

“Peti”: ¿Vos con quién vas a ir? Voy a la Diaguita y 6to pasaje.

Nahuel: Sí, sí, sí.

“Peti”: ¿Vos vas a ir solo? Voy a ir, pero no vale traicionar. No cartelies. Ya voy

Nahuel: No paisa, voy. El viernes a las 19.24 fue el último mensaje vía Facebook.

Nahuel: “Agarrate cuando te pille. Así como me dijiste que me ibas a quemar con alcohol, espero, y lo hagas. Aquí ya no hay piedad”.

Una hora después, en escasos 15 segundos de pelea, “Peti” quedó tendido en un charco de sangre y ahora Nahuel enfrenta un proceso que puede acabar en condena, dentro de uno o dos años.

La fiscal Jaime buscaba el arma homicida

La fiscal Silvia Jaime trabaja con los policías de Homicidios y Delitos Complejos en busca del arma homicida, un cuchillo tipo tramontina que segó la vida de "Peti" (foto).

Los forenses habrían confirmado lesiones en el cuello, un glúteo y el corazón. Será vital la labor de los expertos, ya que aportarán a la fiscal información objetiva, desapasionada, por fuera de las dos partes involucradas.

Asimismo, Jaime apuraba los resultados de la autopsia y preliminares de pericias a cargo de Criminalística. Desea indagar a Nahuel el lunes antes del mediodía. "Homicidio simple", sería la imputación emergente, reprimida con penas mínimas de 8 y máximas, de 25.

Es probable que Nahuel se abstenga de declarar. Prima una hipótesis firme: la rivalidad se habría originado por una camiseta que el homicida reprochaba a la víctima habérsela quitado. Ello era repetido anoche entre una veintena de adolescentes, en ambos entornos. ¿Eso es suficiente motivo para matar a una persona?

La defensa

En tanto, la defensa, a cargo de Luis Barraza, ensayaba una estrategia capaz de dar resultado, al menos a largo plazo, porque el letrado intuye que su representado pasará mucho tiempo tras las rejas. "Se viene una investigación compleja y vamos a acompañar y colaborar. Lamentamos la pérdida de una vida, máxime en el supuesto contexto de provocaciones mutuas por las redes sociales", señaló Barraza.

"La Fiscalía deberá acreditar la realidad, o no, de los sitios por Facebook; hay versiones contrapuestas entre las partes; amenazas por ambos protagonistas; el rol de los amigos; la conducta de los dos jóvenes", enfatizó. "Como sea, responsabilidad hay porque después de los 16 años, la Ley Penal es para todos", sintetizó. Hay muchas aristas, penalmente apasionantes, pero triste por la pérdida de una vida", resumió.