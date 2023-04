Un motociclista sufrió graves heridas al chocar con una vaca

03/04/2023 - 01:02 Policiales

Dos ocupantes de una motocicleta protagonizaron un violento accidente cuando circulaban por sobre la Ruta Provincial 21, a la altura de la localidad de Colonia Gamarra (Banda), y colisionaron con un animal vacuno.

El grave choque se registró pasadas las 23.10 cuando efectivos de la Comisaría 16 —con asiento en Clodomira— fueron alertados de que dos personas se encontraban tiradas sobre el pavimento tras embestir una vaca.

Inmediatamente los uniformados arribaron al lugar y allí encontraron a un adolescente —de 17 años, residente en la localidad de Colonia María Elena— quien tenía golpes en su cuerpo pero no revestía gravedad.

Allí el menor, de apellido Mansilla, contó que circulaba como acompañante de Guillermo Medina (oriundo en Pampa Mayo) en una motocicleta Honda Storm y por causas que se tratan de establecer colisionaron con el animal que atravesó la calzada de forma sorpresiva.

Según expresó el adolescente, Medina intentó esquinar al animal, pero pese a sus maniobras no pudo logró evitar el choque.

Ambos cayeron sobre el pavimento, pero la peor parte se llevó el conductor que fue trasladado inconsciente al nosocomio bandeño, donde permanece internado con pronóstico reservado.

Según informó la policía a pocos metros de la motocicleta de las víctimas hallaron varios animales vacunos, uno de ellos lesionado, el cual habría sido impactado por los damnificados.

Los efectivos indicaron que la motocicleta tenía restos del pelaje del animal, lo que demostraba la violencia del choque que por fortuna no terminó en tragedia. El rodado fue secuestrado de manera preventiva.