''Presentía que algo malo iba a pasarle'', dijo la madre de Samir, muerto a puñaladas por su padre

Marta Concha enfrentó ayer a su ex pareja, Germán Adolfo Torres Murad; lo acusó de asesinar de 12 puñaladas al hijo en común, Germán Samir Torres (3) y hasta de haberla abusado sexualmente, el día previo al filicidio en una torre del Bº Autonomía.

El homicidio fue perpetrado el 1 de diciembre del 2020. Entre el 3 y 14 de abril, un tribunal juzgará al individuo por "homicidio calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento, y propósito de causar sufrimiento a una persona con la cual ha mantenido o mantiene una relación (Homicidio Transversal), en perjuicio de su hijo de tres años".

Lo espera una condena a prisión perpetua, más allá que su defensa aspire, en el extremo, a convencer a los vocales (Julio David Alegre Paz, Luis Achával y Fernando Viaña) que su cliente obró en base a un estado de demencia temporal, o por consumo de drogas.

Ni bien se sentó como testigo, Marta dejó en claro que se siente muerta en vida. Cuida a sus otros tres hijos, pero un tanto "amputada" por el dolor irreversible de Germán Samir. "Hacía más de un mes y medio que Torres no me dejaba ver a mi hijo. El día previo, fui a verlo y le informé que me lo llevaría conmigo porque íbamos a alquilar una casa. Eso alegró mucho a todos mis hijos", dijo.

´"Él habló de volver a estar juntos; ser una pareja; preguntó si estaba con otro hombre y le dije que no. Que solo me ocuparía de mis hijos. Luego, ironizó que en efecto, sí me lo llevaría conmigo", amplió, sugiriendo que su ex respondió en doble sentido. Luego, la besó a la fuerza; "cerró la puerta y me abusó", así de simple y tétrico para la mujer, imposibilitada de gritar porque Torres Murad convivía con otros familiares. Con un recinto repleto de personas, el ataque fue obviado, pero registrado por el fiscal. Vale subrayar que hay un proceso paralelo a cargo de la fiscal Cecilia Larred.

"Al día siguiente, mientras almorzaba recibí la noticia de mi hermano al ver muchos policías. Empecé a llorar. Pensaba que él había muerto. Después vino a buscarme la policía. Cuando llegué a la casa no me dejaron pasar. Preguntaba por mi hijo. Ahí me di cuenta de que algo pasó, que él ya no estaba. Gritaba preguntando por mi hijo, y ahí por la cara de la policía me di cuenta de lo peor", acotó.









"Un amigo de la familia me contó lo que sucedió. Fui a la morgue a ver a mi hijo, pero no me dejaron. Recién al otro día pude verlo", relató. "El día anterior, Samir me abrazó y me dijo 'chau mamá te amo, y al otro día verlo en esas condiciones. En este momento no sé qué me sostiene, pero tengo que ser fuerte por mis nenes".

El escalofriante relato del horrendo asesinato

Incómodo, imposibilitado de quedarse quieto y escuchar la primera jornada del debate, Torres Murad recibió ayer, en retrospectiva, el relato y descripción del mediodía en que segó la vida de su propio hijo.

Los funcionarios recordaron que ingresó a la habitación del niño. Quizá lo durmió, o le cubrió la boca, y le asestó 12 puñaladas que en segundos minaron la fortaleza del angelito. Es probable hasta que la vida se le haya esfumado de las manos y su verdugo persistió con el macabro festín de apuñalarlo más y más.

Después, el propio filicida dio la "noticia" a su hermano, mientras sostenía el cuchillo y le pidió: "Matame, matame". Como la respuesta fue no, él mismo se provocó tres heridas graves, una de las cuales le perforó el pulmón.

En minutos, la casa se pobló de policías. Lo redujeron, esposaron y condujeron a un patrullero hacia el Hospital Regional. Fue salvado por los médicos y ahora está listo para recibir una condena a perpetua.

Tomó un destornillador y se lo llevó al cuello, amenazante

La última vez que dialogó Marta Concha con su ex, Torres Murad, éste "se apoyó un destornillador en el cuello y dijo que iba a matarse y estaba cansado de la vida". La mujer le dejó en claro que no le seguiría el juego para psicopatearla.

"Me advirtió todo el tiempo que algo pasaría. Me tenía amenazada. Yo era víctima de violencia de género. Lo denuncié muchísimas veces. El peor error que cometí fue decirle que iba a llevar a mi hijo, porque él no quería", sintetizó Marta.

"Él lo hizo (matar a su hijo) porque yo le dije que me iba a apartar de él. Ese lunes me preguntaba una y mil veces con quién estaba, pero yo le decía que estaba sola y que iba a estar solo con mis hijos".

Agregó: "Primero fue una conversación. Después, agarró un destornillador de la mesa, y amenazaba hincarse en el cuello. Se lo quité y le dije 'si te vas a matar, matate de una vez'. No sé de dónde saqué fuerzas para enfrentarlo y decirle eso y empujarlo cuando se me venía acercando", explicó.

Subrayó que días previos, consumía todo el día. "Estaba tirado al abandono, vivía fumando (sustancias tóxicas), no se bañaba", enfatizó.