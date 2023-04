Un niño de ocho años fue a ver a Central Córdoba, se golpeó la cabeza y está en coma

05/04/2023 - 06:33 Policiales

Un trágico hecho que mantiene a toda la comunidad suncheña consternada se registró pasadas la 0.15 del martes, cuando el pequeño de 8 años, salía con sus compañeros de la escuelita de fútbol del Estadio Único.

El pequeño había arribado a nuestra ciudad Capital en horas de la tarde, junto a 45 compañeritos de la escuela "Sunchito", en compañía de cuatro profesores y un grupo de padres. La actividad recreativa era disfrutar del partido que disputaba Central Córdoba con Arsenal en el estadio Único.

Terminado el encuentro, Benjamín Clua se retiraba junto al grupo de niños y por razones que se desconocen perdió el equilibrio, cayó de las escaleras y se golpeó la cabeza contra el cemento, que le provocó una grave lesión.

De inmediato fue trasladado al Cepsi, adonde ingresó al sector de Terapia Intensiva, adonde permanece grave, pero estable.

EL LIBERAL habló con la mamá del niño, quien contó que no se encontraba en el lugar cuando ocurrió el lamentable accidente. "Yo estaba en mi casa cuando me llaman desde el Cepsi y me avisan. Ahí le pedí a mi vecino que tiene un remís que me traiga", comenzó diciendo la mujer.

Una vez en el nosocomio infantil la mujer fue entrevistada por los médicos. Sobre la salud de su hijo contó: "tiene traumatismo de cráneo. Le pusieron un catéter para controlar la presión del cerebro y evitar que se inflame. Además está en coma inducido", sostuvo.

Luego agregó: "por ahora nos dijeron que no es operable. Tenemos que esperar las próximas 72 horas, que serán claves".

Consultada sobre cómo ocurrió el accidente, la joven madre expresó: "lo que me contó uno de los profesores es que estaban saliendo del estadio, bajando las escaleras y al parecer él perdió el equilibrio, cayó y se golpeó la cabeza".

Inmediatamente el menor fue trasladado inconsciente al Cepsi por una ambulancia que se encontraba en el lugar, en compañía de uno de los profesores.

Según contó la entrevistada, era la primera vez que su hijo "salía solo" de su casa. "Era la primera vez que él iba a conocer el Estadio Único, que iban a ver un partido de Central Córdoba. Son pocas las oportunidades que tienen ellos para venir y como se les había dado, él tenía mucha ilusión de venir", explicó.

La joven madre reveló que la víctima es el menor de sus dos hijos, ya que tiene una nena de 10 años, y concurre a tercer grado en una escuela primaria en Suncho Corral. Mientras el niño permanece internado, familiares y amigos organizaron una cadena de oración para su pronta recuperación.