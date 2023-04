Un empresario cordobés fue detenido por la presunta usurpación de miles de hectáreas en Copo

06/04/2023 - 01:27 Policiales

Un empresario cordobés quedó detenido en la investigación por presunta usurpación de tierras en el departamento Copo y, en la misma causa, otros dos fueron excarcelados, horas después de habérseles diagnosticado dengue.

Por un lado, de acuerdo con la investigación que impulsan los fiscales, Gabriel Gómez y Santiago Bridoux, el martes a última hora la abogada Aída Farrán Serlé presentó en la Seccional 22, de Monte Quemado, al empresario cordobés, Hugo Daniel Rostirolla.

Al igual que a una docena de imputados, les enrostraron cargos por "usurpación por despojo, incendio, defraudación agravada y asociación ilícita en perjuicio del Estado Provincial".

El procedimiento

Todo se precipitó en septiembre del 2022. El fiscal de Estado, Raúl Abate, tomó las riendas de un operativo en el que fueron recuperadas más de 20.000 hectáreas. A la vez, se interpuso acción penal, denuncia mediante, Abate se constituyó en querellante y los fiscales Gómez y Bridoux abrieron un proceso.

El 30 de septiembre, la jueza Valeria Díaz ordenó la restitución de la propiedad ex Faca (Fábrica Argentina de Carbón Activado) de 20.000 hectáreas y, a la vez, refrendó el secuestro de herramientas, maquinarias y producción.

En estos seis meses, cayeron detenidos varios hombres de negocios. Diez días atrás había sido el turno de los empresarios Daniel Rolando Tessio y el pampeano Román Esteban Ércoli (alojados en el Centro Único de Detenidos) y el poblador Abraham Santillán, preso en la 22 de la ciudad de Monte Quemado.

Sus abogados pidieron audiencia antes de cumplirse las dos semanas. La audiencia se realizó el martes a la tarde. En su transcurso, el juez de Control y Garantías, Facundo Sayago, les concedió la libertad a los tres.

Sin embargo, de inmediato Tessio y Ércoli no pudieron abandonar el Centro Único de Detenidos porque padecerían dengue. Al cierre de esta edición, se supo que finalmente quedaron excarcelados. En ese sentido, las tres excarcelaciones se concretaron previas fianzas personales de $ 1.500.000 afrontadas por sus abogados. También ya está libre Abraham Santillán, asistido por Eugenia del Pilar Pons.

''La camioneta de mi representado fue baleada''



"Mi representado jamás tuvo posesión. Las tierras que habría adquirido, vía matrícula con folio real expedida en febrero de 2022, estaban ocupadas por Tessio y Ércoli", subrayó Farrán Serlé.

"Mi cliente es legítimo titular de los inmuebles en el paraje El Arisco y el Guayacán, Copo". La abogada añadió: "… Esta parte, en pleno ejercicio posesorio, fue turbada primigeniamente a mediados de febrero de 2022. Por intermedio de sus dependientes, Tessio habría ingresado a los inmuebles, cortó los alambres y desmontó ilegalmente…"

Continuó: "A mediados de abril, los actos turbatorios no cesaron, no solo por el primer usurpador Tessio", sino que se le habrían unido otros usurpadores. "Todo fue denunciado ante la Comisaría 22", agregó.

Asimismo, indicó que "la situación se salió de control el 7 de Julio de 2022. La camioneta de mi representado fue baleada, con él y su esposa a bordo, y sus vidas corrieron riesgo. Todos fue denunciado y los daños acreditados".

Manifestó que no todo terminó allí. "El 28 de Julio de 2022, mi cliente fue amenazado a punta de escopeta por un usurpador dentro del inmueble. Hemos presentado videos", enfatizó Farrán Serlé.