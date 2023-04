El negocio del momento en Frías sería saquear medidores de agua

10/04/2023 - 01:34 Policiales

El negocio del bajo mundo en Frías pareciera concentrarse en los medidores de agua. Tanto es así que personal de la Comisaría Comunitaria N° 60 aprehendió a dos sujetos que se dedicaban a arrancar de cuajo medidores de agua de diferentes domicilios, pero en las últimas semanas las denuncias serían casi una decena.

El procedimiento se realizó ayer en el Bº 200 Viviendas. Los policías sorprendieron a dos sujetos que intentaron darse a la fuga, pero los persiguieron, alcanzaron y redujeron. Se trataría de dos jóvenes de 24 y 28 años domiciliados en el barrio Villa Paulina. Uno de ellos llevaba una mochila con dos medidores de agua Itron, una llave de paso, un destornillador Phillips, un cuchillo, una tijera y un celular. Alertada, la fiscal de turno, Natalia Simoes, dispuso que ingresen aprehendidos

La historia

Frías no tiene privatizado el servicio de agua potable y es administrado por el municipio. Sin embargo, cinco años atrás una empresa que firmó un convenio con el municipio comenzó a colocar los medidores en la ciudad.

No obstante, llamó la atención a los vecinos que los aparatos instalados desde el acceso de la red troncal de agua hacia las viviendas no fueron colocados en todas las casas. Solo algunos barrios fueron beneficiados y nunca se entendió la razón. Los equipos no funcionan en las viviendas.

La colocación se realizó zanjeo mediante, construyéndose una pequeña casilla en donde se ubicaba el equipo, entre la llave de paso y el acceso de la red de agua al sistema domiciliario.

De acuerdo con lo relatado por los vecinos afectados, los saqueadores de medidores (cuyo valor ronda los $ 15.000) ahora extraen la tapa exterior de ese minúsculo depósito y literalmente arrancan el medidor, lo que causa un derrame de agua absoluto, ya que la red queda totalmente dañada.

El bronce preciado

El medidor tiene un componente de bronce en su estructura. Por lo tanto, se sospecha que la única razón de su extracción es a los fines de vender el bronce por kilo en comercios dedicados a la compra del preciado metal, o chatarrería. Casualidad, o no, ahora la Justicia concentraría sus energías en el negocio que generaría el bronce, aún cuando llegase embestido en los medidores de agua.