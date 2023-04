"Si no estás conmigo no te quiero ver con nadie; te mato y me mato yo"

11/04/2023 - 00:47 Policiales

Una joven se presentó en la policía y denunció que su ex pareja, con quien terminó la relación hace unos meses, amenazó con matarla mientras le rozaba un cuchillo por los brazos y el cuello, aprovechando que la víctima se encontraba de visita en la casa de su madre.

El grave episodio se registró durante la tarde del domingo, cuando la víctima —de 31 años, con domicilio en el barrio El Tuscal— fue a visitar a su exsuegra, que reside en el Bº Río Dulce, para saludarla de Pascuas.

Mientras ella se encontraba sentada a la mesa se hizo presente su expareja, que se sentó frente a ella. El sujeto le manifestó "Vos estás con alguien más, ¿que no? Ya vas a ver, si no estás conmigo no te quiero ver con nadie. Me voy a matar si te llego a ver con alguien. O no, mejor te mato a vos y después me mato yo".

Según expresó la joven el acusado le decía eso mientras tenía un cuchillo entre sus manos y se lo rozaba por distintas partes de su cuerpo a modo de intimidarla.

En ese momento intervino una de las hermanas del acusado, quien lo sacó a la vereda.

Según contó la joven su ex se subió a una moto para irse de la casa, pero antes la amenazó una vez más: "Te voy a matar hija de p...".

La Fiscalía de turno, a cargo del Dr. Mariano Gómez, ordenó que el acusado sea aprehendido en la calle y que se le instale el botón antipánico a la víctima.