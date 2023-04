Irracional: amenazó con matar a una profesora y a toda su familia

12/04/2023 - 21:24 Policiales

Una profesora, que teme por su vida y la de su familia, se presentó en la Comisaría 5ª y denunció al vecino de su madre, quien la amenazó de muerte acusándola de dañar su auto.

Según contó la víctima, de 32 años, residente en el Bº Aeropuerto, el grave episodio se registró cerca de las 7.30 de la mañana de ayer miércoles, cuando arribó a la casa de su madre, en calle Adán Rodini del Bº Colón.

La educadora llevaba a su hijo menor para que quedara al cuidado de la abuela mientras ella cumplía sus funciones en el colegio Centenario.

Cuando la profesora salía de la casa de su madre y se encontraba próxima a subir a su camioneta fue interceptada por el acusado —de apellido Iglesias, quien reside en la planta baja— que comenzó a cuestionarle la rotura del parabrisas de su automóvil.

"Te voy a hacer m... cuando te agarre, te voy a romper la camioneta, lo voy a hacer m... a tu marido y a tu bebé. Yo no dependo de nadie, no me importa nada", amenazó, para luego entrar a la casa haciendo golpear la puerta con violencia.

La profesora contó que en madrugada —antes del incidente— había recibido un llamado de un número privado y el acusado le manifestó: "Me rompieron el auto. Me tiene que pagar el parabrisas sino le voy a romper todos los autos que tienen". Continuó diciendo: "Yo sé bien donde trabajas vos y tu marido. No le tengo miedo a nadie. La policía no me hace nada a mí. Voy a ir a tu escuela, te voy a hacer pasar vergüenza, te voy a difamar. Hasta que te corran no voy a parar".

La damnificada explicó que el pasado sábado 7 su madre ya lo había denunciado por amenazas y lesiones, cuando Iglesias la agredió mientras tenía a su nieto en brazos.