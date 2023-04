Indagaron al preso Nº 12 por "usurpación" de 20 ha y afirmó: ''Nunca ejercí la posesión''

16/04/2023 - 22:44 Policiales

El empresario cordobés, Hugo Daniel Rostirolla, fue indagado por el fiscal Gabriel Gómez, ocasión en que se asumió "víctima de usurpación" y subrayó que entre 2022 y lo que va de este año "formulé 14 denuncias, entre amenazas, daños e incendios".

Rostirolla es el último entre una docena de detenidos por presunta "usurpación por despojo, incendio, defraudación agravada y asociación ilícita en perjuicio del Estado Provincial".

La investigación nació en septiembre del año 2022. El fiscal de Estado, Raúl Abate, presidió un operativo de recupero en más de 20.000 hectáreas. Penalmente, los fiscales Gómez y Santiago Bridoux iniciaron una causa.

Allanamientos y secuestros

El 30 de septiembre, la jueza Valeria Díaz ordenó la restitución de la propiedad ex Faca (Fábrica Argentina de Carbón Activado) de 20.000 hectáreas en Colonia Los Tigres y, a la vez, refrendó el secuestro de herramientas, maquinarias y producción.

En siete meses fueron detenidas 12 personas, entre pobladores y empresarios de Santa Fe, Chaco, Buenos Aires y La Pampa.

Ahora, le tocó el turno a Rostirolla. Rápido, fue indagado asistido por Aída Farrán Serlé. Los voceros deslizaron que el empresario declaró por más de una hora, alojado en la Seccional 22 de Monte Quemado, Copo.

"Adquirió dos terrenos en los parajes El Arisco y El Guayacán, Copo" de 900 y 990 hectáreas. "Lo insólito es que nunca ejercí la posesión de ninguno. Los campos fueron usurpados por Díaz, Santillán, Tessio y Ércoli", destacó a la Fiscalía.

"Fui estafado"

"No he defraudado al Estado. En todo caso, fui estafado", precisó el cordobés. "Si obré como usurpador, ¿cómo es que tengo en mi poder la carpeta sobre el estudio de título que requerí para la compra de los campos?", interrogó al fiscal Gómez. "Ya he presentado abundante documentación", acotó.

"Tengo permisos de Bosques, Colonizaciones, adjudicación. Encima, soporté usurpación con destrozos e incendio en lo que considero mi propiedad", acotó. "Hice 14 denuncias. Como yo lo veo, perdí muchísimo dinero con mi paso por Santiago del Estero", enfatizó.

El temor por el dengue entre los presos y presentaciones

Aída Farrán Serlé ahora apurará la marcha en los tribunales copeños, resuelta en batallar por la excarcelación de Rostirolla. En la semana que comienza intentará hacerlo "despegar" y luego bregará por la falta de mérito.

Ya ha habría pedido cambio de alojamiento, trascendió, en virtud de las condiciones sanitarias, antecedentes de contagios por dengue y otros factores. Habría subrayado que las pruebas decisivas obran ya en poder del Ministerio Público Fiscal y, por ende, juzgaría que no hay impedimento alguno para que recupere la libertad.

La "valla" por venir es la falta de arraigo en esta provincia, pero hasta ahora no fue impedimento para las excarcelaciones de los otros 11 imputados. A la vez, vale destacar que Fiscalía de Estado motoriza sanciones y multas contra todos los empresarios.