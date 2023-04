''Le destruyó la vida a mi sobrina; ahora sólo espero que la Justicia lo castigue como se merece''

19/04/2023 - 00:48 Policiales

Giuliana es tía de una niña de 12 años, que tres años atrás fue abusada sexualmente por su padrastro -un empleado judicial que actualmente está siendo enjuiciado-, y pide que caiga sobre él "todo el peso de la ley".

La joven, en diálogo exclusivo con EL LIBERAL contó que desde el día en que se develaron los abusos sexuales no encuentra palabras de consuelo para contener a la menor, que hasta el día de hoy sufre las secuelas del ataque sufrido.

"Mi sobrina está muy mal. Su vida cambió; desde que descubrimos el hecho hasta el día de hoy ella tiene secuelas que no puede superar; creo que de una situación así no se recupera nadie; hasta el día de hoy ella no puede dormir sola; no tolera la oscuridad, tiene pesadillas", comenzó diciendo la joven, quien es tía paterna de la pequeña víctima.

"Se despierta en la mitad de la noche gritando porque tiene pesadillas y recuerda todas las cosas que la pareja de su madre le hizo. Es una constante lucha entre las cosas que ella siente y que a veces no la podemos manejar, más allá de que ella hoy está con asistencia psicológica", relató.

Según contó Giuliana, la situación de la menor empeoró desde que se enteró que su padrastro —detenido en junio del año 2020— está siendo enjuiciado. "Escuchó una conversación entre mi mamá y yo. Ella cree que puede salir en libertad y tiene miedo", enfatizó.

Además ahondó sobre un episodio que sucedió el día de ayer cuando se encontraba en clases. "Mi mamá ya había notado que estaba triste; fue a la escuela y a las 14 la llaman de la escuela a mi hermano (papá de la víctima) que fuera a retirarla ya que estaba descompuesta".

Cuando la menor regresó a su casa —donde reside con su tía, su padre y sus abuelos paternos— contó que lo que le generaba "dolor de panza" era la idea de saber que si su padrastro sale libre puede hacerle daño a ella o a su papá.

"Comenzó a llorar y nos contó que le tiene miedo a su padrastro; tiene miedo por nosotros; por sus hermanos y su abuela materna (que también la acompañó durante todo este proceso); entonces tratamos de calmarla, pero estos episodios son comunes entre ellos", sostuvo la joven.

La tía de la menor remarcó constantemente los daños que provocó en su sobrina el ataque sexual: "Este tipo no se merece salir nunca, es un dolor que ella y nosotros tenemos que lo vamos a llevar de por vida. Es un trauma horrible".

"Ella constantemente piensa en el día que se lo cruce de nuevo, espero que la Justicia dimensione el daño que generó en mi sobrina a pesar de que desde el principio recibió contención profesional", explicó.

"Espero que después de todas las evidencias que se relevaron en el juicio, de los testimonios que escucharon, incluso el relato de mi sobrina, espero que la Justicia dé un fallo ejemplar y que este tipo no salga nunca más en libertad".

Antes de finalizar la joven expresó: "Ojalá la Justicia vea todas las evidencias que la Fiscalía recolectó. Nosotros estamos muy agradecidos con el trabajo que hizo la Dra. Falcione que no solo contuvo a mi sobrina sino a toda la familia porque nunca antes vivimos una situación así. Espero que el Tribunal dicte una sentencia justa y acorde al daño que le hicieron a mi sobrina".

El imputado, quien tenía un arsenal en su casa, está imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia y corrupción de menores agravado por la convivencia.

Su mamá declaró a favor de él; trató a su hija de mentirosa

El pasado viernes, durante el debate oral tanto la fiscalía como la defensa del acusado hicieron los alegatos de clausura ante el Tribunal conformado por los doctores Daniela Campos, Rosa Falco y Luis Domínguez.

La defensa presentó como testigo a la madre de la menor, pareja del acusado, quien además de sostener constantemente que su hija miente, incurrió en contradicciones respecto de sus declaraciones en el inicio de la investigación.

Sobre esta situación puntal Giuliana comentó: "Nosotros quedamos sorprendidos y no entendemos cómo desde su lugar de madre puede desamparar tanto a su hija. Cómo le explicamos nosotros el día de mañana que su madre no le creyó y que encima está a favor de este tipo que tanto daño le hizo".

"Nosotros como familia siempre estuvimos, pero nada se compara con el apoyo de una madre y mi sobrina no lo tuvo. Hasta el día de hoy ella no se acercó a ver cómo está su hija. Nunca quiso recibir las cartas que mi sobrina le escribió por el Día de la Madre, por ejemplo", ahondó Giuliana.

La joven dijo la familia materna de la menor también se encuentra sorprendida por el accionar de la mujer. "Creo que los dos son responsables de este hecho", indicó.