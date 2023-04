Un caso aberrante: el albañil que asesinó a su esposa la trató como esclava durante 30 años

20/04/2023 - 00:46 Policiales

Un albañil asesinó anteanoche de dos tiros a su esposa en el Bº Libertad. Luego se disparó en la cabeza y pereció ayer a la siesta. El horror sobrevino un mes después de haber sido excluido del hogar,. La víctima intentó poner fin a 30 años de un régimen basado en insultos, denigración por su condición de mujer, alcohol, destrozos y aislamiento total al que la sometía el aberrante sujeto.

María Rosa Cisneros de 46 años no pudo liberarse. César Benito Andrada de 49 la condenó a una pesadilla y la asesinó cuando ella se animó a sobreponerse.

De Loreto a la Capital

La pareja se conoció hace 30 años en la zona rural de Loreto. Fueron novios dos años para luego convivir. Llegaron al barrio Libertad 25 años atrás. Tuvieron tres hijas, la mayor de 25 años.

Ella no tenía relación asidua con los vecinos. "Yo no tenía celular. Él decía que si lo tenía lo engañaría. Me daba dinero para la comida y nada más. Los fines de semana, tomaba mucho y después nos insultaba a todas, tratándonos de lo peor…", así declaró María Rosa ante la Oficina de Protección a las Víctimas de Violencia Familiar y de la Mujer, el 2 de marzo pasado. La presentación se hizo por "violencia ambiental", una denominación basada en la existencia de insultos, aislamiento, dependencia y "violencia física", aclaró ella.

La mujer contextualizó el porqué de su presentación. "El fin de semana, tomó alcohol. Después, nos trató de lo peor. Me agarró de los pelos, me celó con los vecinos, hasta con un sobrino dijo que tenía sexo. Me amenazó de muerte. Como siempre, me dijo que me iba a matar", trascendió ayer.

El principio del fin

El 13 de marzo, la jueza de Género, Norma Morán, lo excluyó del hogar e instaló en María Rosa un botón antipánico. César se fue de la casa con un poco de ropa y se instaló en El Zanjón. Días después, regresó al Bº Libertad "y nos gritó que el abogado le dijo que no debe irse de la casa que él construyó", señaló la mujer.

Sin acatar la resolución judicial, se instaló de nuevo en la vivienda y convirtió en un infierno los días de su esposa y su tres hijas. Otra vez la Justicia lo expulsó de la vivienda y debió retirarse, bramando insultos a todos.

Hasta la noche del martes, el albañil se aparecía en la casa. "Parece que le tenía idea a una de sus hijas, porque decía que le metió cosas raras a su madre", confió ayer a EL LIBERAL una vecina. "Las vigilaba", acotó.

Y el peor final se precipitó a las 23.37 del pasado martes. El individuo irrumpió en la casa y María Rosa no tuvo tiempo de activar el botón antipánico. Le hizo dos tiros con un revólver. Después, el asesino se disparó en la sien y quedó tendido a dos metros del cuerpo de la víctima.

Una vecina (que también tiene problemas de violencia) activó su botón antipánico. Cuando arribaron el novio de su hija mayor y los policías, la casa era un tétrico escenario de muerte. María Rosa yacía en un charco de sangre. Benito fue socorrido, conducido al Hospital Regional, donde dejó de existir ayer a las 15.40.

La fiscal Silvina Paz encomendó el análisis científico a los forenses del Poder Judicial.

"Sos como para matarte, chica", la había amenazado

María Rosa había declarado el martes a la mañana, ante un profesional de la Justicia. En un relato extenso, habría manifestado que Benito en su adolescencia, fue "echado" de su casa familiar y que intentó matar a un familiar directo.



Al recordar los días a su lado, manifestó que ella nunca tuvo novio. Sólo vivió al lado de Benito y que él digitaba todo en su vida, hasta lo que debía vestir. Ahondó que no tenía derecho ni a manejar un celular. Días atrás sus padres le habían regalado uno y ello encolerizó al albañil porque la tecnología para él era sinónimo de engaño.



"Sos como para matarte, chica", le habría gritado en una ocasión. "Me agarraba de los pelos; una vez me tiró con un escobillón y otra me dio un parchazo en la cara...", enfatizó la víctima.

"Pensé que eran los chorros de todas las noches"



Graciela Páez, una vecina de la víctima, despertó ayer y se encontró con una escena tétrica. "Anoche (por el martes) escuché los tiros, pero pensé que eran los chorros que viven robándonos todo por esta zona, hasta los focos".



Visiblemente azorada, afirmó: "La pobre (por María Rosa) vivía para sus hijas. Él se fue un mes atrás. Nunca supe que tuvieran problemas. Y eso que los conocía hace 25 años. Mi hija tenía un año cuando llegaron...", relató.



La vecina comentó: "No puedo creer lo que ha pasado. Los tiros eran porque él estaba matando a su mujer. Aquí nadie se metió. Solo vimos luego que llegó la policía y trabajó toda la madrugada".

Al recordar a la víctima, manifestó: "Vivía en su casa, por y para sus hijas. Nunca supimos que hubiese problemas porque ella no contaba nada, nunca dijo nada. Era para su casa y no salía casi nunca", enfatizó.

"Lo habían corrido, pero sé que venía a escondidas"



Sandra Paz, otra vecina, no quiere hablar. Es más, ni siquiera logra articular una idea ante tamaña tragedia. Sin embargo, indicó que el triste fin de su vecina la dejó angustiada. "Sé que a él lo habían corrido, pero igual venía a escondidas por las noches".



Agregó que dialogó con la víctima hace unos días. "Ella tenía miedo. Pero por sus hijas, no por ella. Dijo que él estaba muy molesto y trataba mal a sus hijas".



Al describirla, elogió su amor por sus hijas. "Vivía para las chicas. Y ellas estudiaban porque vivía aconsejándoles que era necesario estudiar para progresar, para salir adelante en la vida".

Asimismo, Sandra reveló que todos "estamos muy mal. Sé que una vecina activó el botón antipánico porque ella no tuvo tiempo a nada. Después de los tiros, llegó la policía y ahí supimos lo que había pasado a no más de diez metros de nuestra casa".

María Rosa: "Una vez agarró a cintazos a mi hija del medio"



María Rosa ofreció un extenso testimonio en la Justicia el día en que osó liberarse de tres angustiosas décadas y graficó sus días junto a Benito. "Siempre que toma nos grita que él es el guapo, él es el mejor y siempre habla mal de su familia".



"Siempre todos nuestros problemas nacían en los celos de él", acotó. Recordó que años atrás "fuimos a la casa de la familia del novio de una de nuestras hijas. Los insultó tan mal, les dijo de todo, que al final lo corrieron. Cuando volvimos a nuestra casa, borracho, destrozó muchas de nuestras cosas. Rompió hasta la puerta de entrada...", acotó María Rosa.



"En otra ocasión, agarró a mi hija del medio a cintazos. Las pobres le tienen mucho miedo porque las insulta y les trata de lo peor cada vez que está tomando...", ahondó.



Refirió que ella no tenía dinero. "Él me deja para la comida y me controla en lo que gasto. Los fines de semana son de terror porque se emborracha y nos trata como quiere y dice lo peor...", sintetizó María Rosa, sin imaginarse que sería su último testimonio del calvario que vivía.