Seis alumnas de 5to año denuncian a un profesor por abuso sexual

20/04/2023 - 01:10 Policiales

Un profesor de Matemáticas de un colegio secundario de una ciudad del departamento Moreno fue denunciado por seis alumnas, quienes lo acusan de "apoyarlas, tocarles los senos, colocarles un dedo en la boca cuando bostezaban" y otras calamidades de neto sesgo sexual.



En un grupo de whatsapp las estudiantes, de entre 16 y 17 años, compartieron su odisea. Antes de que se conocieran esos chats, algunos padres descubrieron la situación porque sus hijas habían comenzado a sufrir ataques de pánico en sus hogares. Descubiertos los hechos los transformaron en denuncias policial y judicial.



Pese al hermetismo, se supo que una jovencita señaló que "el profe me tomó de la cintura y me apoyó. Esto viene desde el año pasado. Tengo miedo que no me crean o que él se enoje y me baje las notas". Señaló también que llegó "a tocarme los senos de la nada y en broma...". Se omite de identificar al colegio, para no revictimizar a las estudiantes.



"Nos tiene hartos", manifestaron otros alumnos, dejando en claro que la molestia no es privativa de las alumnas. "A mí me toca los pechos y las piernas. Esto viene hace mucho. Fue una mamá a reclamar, pero no pasó nada", declaró otra alumna.



"Cuando una chica bostezó, él le puso su dedo dentro de la boca; mientras ella se encontraba parada cerca de un banco, él pasó por detrás y apoyo su cuerpo al de la compañera". Dijo la estudiante que había espacio en el lugar para que él pudiera caminar sin necesidad de rozarla. "Sé que la chica se fue al baño a llorar porque está cansada", acotó la menor.



Todas las denuncias recayeron en la fiscal Vanina Aguilera. La funcionaria se habría reunido con su equipo de colaboradores. Dispondría ahora contención psicológica y luego resolvería medidas para con el acusado ante el cúmulo de presentaciones.