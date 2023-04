Triple prisión preventiva por "defraudación" millonaria con 19 cheques emitidos en el Copse

20/04/2023 - 22:30 Policiales

La Justicia dictó ayer prisión preventiva para tres hombres, dentro de una investigación por una serie de defraudaciones, con cheques, en el Círculo de Oficiales de Policía de Santiago del Estero (Copse), uno de ellos en perjuicio de una empresa constructora con 19 cheques por más de $10.000.000.

En efecto, la jueza de Control y Garantías, María Pía Danielsen, falló en contra del titular del Copse, Ricardo León González; también, para el tesorero Fabián Enrique Escobar y Elias Moukhaiber Bitar, imputados por "asociación ilícita en perjuicio del orden público"; "falsa denuncia"; "estafas reiteradas" y "administración fraudulenta en perjuicio del Copse".

Fueron notificados ayer, las fiscales Luciana Jacobo y Carla León; los defensores, César Barrojo, Jorge Fernández y Gabriel Herrero Medina; también, los querellantes, Marcelo Castillo Gioya, y Matías Papa Bitar, éste último en representación de la firma damnificada Lo Bruno.

Dentro de la extensa resolución, Danielsen dispuso "no hacer lugar a los pedidos de declaración de nulidad del requerimiento fiscal de allanamiento y detención, y de resolución judicial de detención de Enrique Fabián Escobar Armoha…".

Amplió: "No hacer lugar al pedido de sobreseimiento de Elías Bitar Moukhaiber, deducido por el Dr. Jorge Fernández, abogado, por no verificarse el supuesto del art. 349 inc. 5° del C.P.P., en función del art. 34 inc. 1° del C.P".

No hacer lugar al requerimiento "de excarcelación ordinaria de los imputados Ricardo León González, Enrique Fabián Escobar Armoha y Elías Moukhaiber Bitar, interpuestos por sus defensores técnicos, en razón de lo contemplado por el art. 194 del C.P.P".

Asimismo, la jueza intimó "al Cuerpo Médico Forense para que fije fecha para que se constituya Junta Médica Psiquiátrica, en los términos solicitados por el Ministerio Público Fiscal oportunamente, para que proceda a realizar examen psiquiátrico de Elías Moukhaiber Bitar".

La magistrada también desestimó "… el pedido de libertad por falta de mérito" de Bitar y al "arresto domiciliario de González Ricardo León, deducido por José Gabriel Herrero Medina, por improcedente".

Ratifican orden de detención para Bulacio y Melín

La Justicia ratificó ayer órdenes de detención en contra de los prófugos, el exsubcomisario Jorge Bulacio, y Héctor Leopoldo Melín, sospechados de operar con León González; Escobar Armoha y Moukhaiber Elías Bitar.

Lo sustancioso de la causa se centra en el destino y el origen de 38 cheques, firmados en el 2022 al parecer por León González, de los cuales 19 habrían provocado un perjuicio de $ 10.000.000 a Lo Bruno.

Según la denuncia de Castillo Gioya, Bulacio era el rostro visible de un grupo de inversores que anunció una inyección económica de $ 40.000.000 para el Copse, dentro de una empresa denominada Crecer Construcciones. Sin embargo, las condiciones del desembarco se trasladaron a una asamblea, en cuyo transcurso numerosos asociados (de los 900, entre oficiales y jubilados) reclamaron mayores precisiones sobre la firma, derechos y obligaciones en ambas partes.

El "derrape"

En enero, Bulacio cayó en desgracia al ser denunciado de estafar al menos a media docena de personas con dólares. Debió efectivizar más de $ 3.000.000 para descomprimir tamaño sofocón, pero en el allanamiento los policías le incautaron cuatro cheques del Copse; uno por $ 500.000.

En medio de una causa cuesta arriba, León González denunció el "extravío" de 38 cheques, lo cual ahora devino en un cuasi escupitajo al cielo, al ser imputado por "falsa denuncia".

Tres meses y medio después, la Justicia indaga y perita los 19 cheques ingresados en Lo Bruno, con la consecuente defraudación de $ 10.000.000, pero aún se desconoce el destino de las otras órdenes bancarias.