Drogado, aterra a golpes a su novia de Beltrán y hermana en el Bº Vinalar

21/04/2023 - 01:16 Policiales

"De volver no voy a volver con él; me cansé de que me pegue drogado. Me puede llegar a matar". Aterrada, dolorida y humillada, una joven oriunda de Beltrán, Robles, fue rescatada de una relación tortuosa con su novio consumidor de drogas.

Según se desprende de la denuncia interpuesta en la Comisaría del Menor y la Mujer Nº 5 por la víctima, el acusado es de apellido Carabajal, ambos jóvenes.

La víctima relató que ayer salió de compras a una despensa y al volver, a las 11, encontró a su novio drogado y en un cuadro calamitoso. La damnificada le reprochó su condición y recibió una catarata de insultos y de amenazas de parte del sujeto.

"Te voy a hacer rec..hdp...bramó el violento. Acto seguido, le habría asestado dos trompadas que hizo tambalear a la jovencita. Aún así, ella tomó un cuchillo para defenderse, pero Carabajal fue más rápido. Se lo arrebató y fue peor la agresión posterior.

Fue tal el alboroto y el llanto que una hermana intentó calmar a Carabajal. También recibió una andanada de insultos y empujones. Las dos mujeres acabaron "acobardadas" por el trato denigrante. Por decantación, la novia corrió a la comisaría y ahora la fiscal Lucía González Farías le bajó el "copete" al violento.

Fue detenido en las últimas horas y ahora se le viene la noche por "lesiones y amenazas", enfatizó un funcionario.

Entre el cielo y el infierno

La fiscal no quiere perder tiempo. Hoy, desde las 10, indagará al violento. Después, González Farías dispondría pericias psicológicas y un riguroso informe socio ambiental.

Si los vecinos "incineran" la estrategia defensiva del detenido, la prisión preventiva se precipitaría por lógica decantación. La fiscal tiene 30 días para investigar y la defensa, para salvar al flamante detenido.