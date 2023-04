Ciberdelito: vaciaron la cuenta con $640.000 a una ingeniera

25/04/2023 - 01:55 Policiales

Una ingeniera santiagueña denunció que fue víctima de un ciberdelito. Delincuentes informáticos ingresaron a su cuenta bancaria y le sustrajeron los 640.000 pesos que tenía ahorrados y los transfirieron a otra cuenta.

El caso salió a la luz ayer cuando la víctima, una docente de la Universidad Nacional, se comunicó con EL LIBERAL y manifestó que el lamentable episodio sucedió el pasado 23 de enero.

"Tengo una cuenta en el banco Santander y ese día desde mi notebook entré a mi cuenta, ingresando todas las medidas de seguridad que me solicitaban para acceder y de inmediato se me abre una ventana con el logo del banco y todo, que me impedía seguir operando", comenzó diciendo la educadora.

Según sostuvo la ingeniera, el mensaje que le indicaba tal "ventana" era para que esperara, ya que en ese momento la entidad se encontraba realizando tareas de mantenimiento de datos.

"A cabo de unos minutos me pedía que ingresara mi clave Token para actualizar los datos del sistema y los datos del usuario. Como no podía seguir operando, ingreso la clave y allí se me genera un aviso de alta de nuevo destinatario de una transferencia y un aviso de operación de transferencia, llevándose todo el efectivo que tenía", explicó la educadora.

La ingeniera manifestó "perdí los 640.000 pesos que tenía. Hice la denuncia en el banco y presenté todo tipo de documentación que me pidieron. Hice la denuncia en la policía, pero me dijeron que 'es muy difícil rastrear la cuenta'".

Indignada más aún, la víctima expresó que en la jornada de ayer recibió un mensaje del banco donde le decían que "no podían hacer nada y que no me devolverán el dinero". Molesta expresó: "El banco no brinda ninguna seguridad a sus clientes. Me vaciaron la cuenta muy alegremente y nadie hizo nada". La docente aportó el nombre del supuesto titular de la cuenta adonde fue su dinero.