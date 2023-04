Un hombre mantuvo en vilo a todo Santiago al lesionar y tomar de rehén a su ex pareja y al hijo

29/04/2023 - 00:28 Policiales

Momentos de máxima tensión se vivieron ayer en una vivienda del barrio Marco Antonio de Quimilí, Moreno, cuando un hombre ingresó a la casa desoyendo una medida judicial, agredió a su ex pareja e insistía en que ella aceptara retomar la relación. Cuando llegó la Policía, con un cuchillo tomó de rehén a la damnificada y al hijo de ambos. Durante horas se temió por la vida de los rehenes, pero tras una larga negociación, el acusado terminó siendo detenido en el interior del inmueble.

Graciela Orellana vivió una verdadera pesadilla ayer junto a su hijo de 19 años, que padece parálisis cerebral y epilepsia refractaria. Ambos quedaron encerrados bajo las amenazas de Cristian Ariel Arias, ex pareja de la mujer y padre del joven. Lo que sucedió ayer pudo haber sido una tragedia. Hace poco más de un mes, Orellana ya había denunciado a Arias, oportunidad en la que le habían dictado medidas de prohibición de acercamiento e impedimento de contacto, excluyéndolo del hogar.

Sin embargo, otro "aviso" que habría dado el sujeto, ocurrió el pasado lunes, cuando irrumpió en la casa de la mujer diciendo que quería buscar una documentación y, una vez adentro, comenzó a insistir en retomar la relación, ésta se negó y le pidió que se fuera de la casa y como Arias no le hacía caso, ella se trasladó a la vivienda de una vecina para llamar a la Policía y recién allí se retiró el acusado. Por este episodio también radicó la denuncia la mujer.

Parte de esa escena se repitió ayer. Alrededor de las 8, el acusado de 44 años, rompió la cerradura de la puerta e ingresó por la fuerza. Orellana se despertó y le solicitó que por favor se retirara de la vivienda, pero Arias le habría dicho que no se iría, que estaba cansado de andar en la calle y que tenían que retomar la relación.

La mujer volvió a decirle que eso no era posible y le pidió que se retirase, pero el acusado reaccionó de forma violenta y le propinó un golpe de puño en el rostro. En ese momento se levantó también Martín Arias (21), hijo del acusado, hijastro de la damnificada, que reside con ella. El joven le pidió a su padre que se retirara de la casa y que dejara de agredir a Orellana, pero el sujeto hizo oídos sordos y le propinó un puntapié a la mujer.

El joven salió de la vivienda y se retiró en su moto. Cristian Ariel Arias continuó hostigando a su ex, insistiéndole en que debían retomar la relación y que él se quedaría en la casa. La mujer ya no le contestaba, porque ante cada negativa, la golpeaba.

A los pocos minutos golpearon a la puerta. "Papi, te buscan", se escuchó desde afuera la voz de Martín Arias. El joven había regresado acompañado por la Policía. El acusado abrió la puerta y vio a los uniformados, en ese momento Graciela intentó escapar, pero comenzarían las horas más difíciles de su vida. El acusado atravesó su brazo y la sujetó envolviendo su torso, mientras que con su otra mano tenía un cuchillo y lo apoyó en su cuello, vociferándole a los uniformados que si se acercaban la mataría.

Arias les decía a los policías que se marcharan, que si se iban él no le haría nada a la mujer, pero caso contrario la asesinaría, luego se quitaría él la vida y su hijo discapacitado quedaría solo. De modo amenazante, le provocó pequeños cortes en el rostro, cuello y abdomen, para luego ingresar a la vivienda y cerrar la puerta con llave.

A partir de ese momento se vivieron los peores momentos de tensión. Efectivos de la Comisaría 29 y de la Mujer y la Familia acudieron a la escena. Fueron largas horas de temer lo peor. Más tarde llegó un equipo de negociadores y la Usar 26. Vecinos y familiares de la mujer presenciaban todo con suma angustia.

Después de horas de negociación, alrededor de las 16, el acusado aceptó dejar salir de la vivienda a su ex, la cual recibió asistencia médica y contención psicológica. Minutos más tarde, efectivos policiales lograron ingresar a la vivienda y redujeron a Arias, dando final a la pesadilla. El acusado fue trasladado a la dependencia policial y quedó alojado en calidad de detenido, ya que el fiscal Diego Cortés, había solicitado la orden a la jueza de Género, Dra. Norma Morán, la cual libró la medida.

El martes o miércoles Arias será trasladado al Ministerio Público Fiscal para prestar declaración de imputado.

"Si no se mata él, yo lo voy a matar", aseguraba la madre de la damnificada

Uno de los testimonios más estremecedores que se recogieron en el lugar de los hechos, cuando el sujeto mantenía a las víctimas de rehenes, fue el de madre de Graciela Orellana. La mujer se trasladó hasta la casa de su hija, apenas se enteró lo que estaba sucediendo.

En diálogo con EL LIBERAL, dejó entrever que temía lo peor y que su hija hace tiempo que sufría situaciones de violencia. "Va a terminar con mi hija, se va a matar él dice, pero no creo que se mate", comenzó diciendo Silvina Herrera. "Si no se mata él, yo lo voy a matar. A mí me van a llevar presa, pero mi hija se iba a quedar libre", afirmaba la mujer. "Teniendo su hijo discapacitado, los vecinos me avisaban que él lo dejaba en una sillita en el sol en el patio", señalaba dando cuenta de malos tratos a su nieto.

Tres denuncias en el último mes que encendieron alarmas

Ariel Cristian Arias había sido denunciado en el último mes, en dos ocasiones por su ex y una por su propia madre.

Fuentes policiales y judiciales confiaron que la mujer (38), cansada de las situaciones de violencia, denunció a Arias hace un mes, ocasión en la que la fiscal Silvina Paz, había solicitado que se fijaran medidas de prohibición de acercamiento e impedimento de contacto, además de la exclusión del hogar.

Desobedeciendo esas medidas, se presentó el lunes pasado. Graciela tuvo que llamar a la Policía.

La última denuncia en contra de Arias data del jueves, cuando su madre denunció que le había pedido que se retirase de su inmueble, a donde fue tras la separación, y en respuesta, el acusado le había prendido fuego un colchón y ropa.