Condenaron a 3 años de prisión a individuo por vejar a su hijastra

01/05/2023 - 23:08 Policiales

Un tribunal condenó a un individuo a 3 años de prisión efectiva, al hallarlo responsable del abuso sexual simple de su hijastra, consumado entre los 5 y 8 años, en General Taboada.

En la clausura del debate oral, los vocales María Eugenia Carabajal, Daniela Campos Nittinger y Raúl Santucho sellaron el futuro de Abel Gorosito, alojado en Alsina 850, quien fue representado por los abogados Eugenio Chavarría y Sergio Wintten.

El 27 de octubre de 2020, la joven (de 14 años) arribó a la Seccional N° 21 (Bandera, Belgrano) y requirió auxilio. "La nueva pareja de mi madre me viola…", afirmó. Pero aclaró que la anterior, también la abusaba. El "flamante" concubino fue apresado y condenado a diez años de cárcel, en juicio abreviado.

Segundo juicio

A su vez, la primera pareja fue sentada ahora en el lugar de los acusados y juzgada por "abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia preexistente".

Según la declaración de la adolescente: "Él me manoseó cuando no estaba mi mami. Me dio un trapo y me mandó a bañar. Le conté a ella cuando volvió a casa. Llegó la policía y se pelearon. Y me mandó con mi abuela…"

Ahondó: "Él tomaba mucho. Le pegaba a mi mami, a mí más porque no era su hija. Yo me escapaba a los vecinos. Cuando me abusaba le contaba a mi mami, pero ella no me creía…".

En los alegatos, ahora, los fiscales Alejandra Sobrero y Gabriel Gómez bregaron por una condena de 11 años de cárcel para el imputado. Para los acusadores, la declaración de la víctima en Cámara Gesell fue vital al desnudar la conducta del aberrante sujeto.

Por el contrario, Chavarría y Wintten señalaron que los años aludidos por la jovencita no son correctos en paralelo a la convivencia. Agregaron que los informes psicológicos "graficaron la personalidad de un individuo que ama a sus hijos". En esa línea de razonamiento, solicitaron "la absolución lisa y llana"; "beneficio de la duda"; "la pena mínima".

Finalmente, el tribunal condenó al acusado a 3 años de prisión, por "abuso sexual simple agravado por la convivencia". También, los vocales han develado los fundamentos y aún es incierto el futuro del proceso, oscilante entre apelación y confirmación de la pena.