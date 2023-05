Fiscalía va por la preventiva de Nahuel Fabio Ávila en el "homicidio" de "Peti" Rodríguez

08/05/2023 - 00:33 Policiales

La Fiscalía requerirá hoy prisión preventiva para Nahuel Fabio "Tornillo" Ávila, atribuyéndole el homicidio simple del adolescente, Daniel Anselmo "Peti" Rodríguez, en el ocaso del mes de marzo, en el 8° Pasaje y 103 del Bº Borges.

Desde las diez de la mañana, la jueza de Control y Garantías, María del Huerto Bravo Suárez, presidirá la audiencia trascendente. Por la fiscalía, asistirá Silvia Jaime. Por la defensa de "Tornillo", su abogado Luis Barraza.

La fiscal subrayará que la noche fatídica se habrían "encontrado" Nahuel y "Peti" y en menos de dos minutos, el joven de 15 años quedó tendido en un charco de sangre y "Tornillo" devino en homicida de su propio amigo, o conocido.

El acusado fue entregado por su abogado ocho horas después. A la vez, el entorno de uno y otro comenzó a generar un clima adverso por las redes sociales. Durante ese clima enrarecido, ese mismo fin de semana alguien prendió fuego a una casa a 15 metros del domicilio de la madre del único acusado.

Dos posiciones opuestas

Para la Fiscalía, se trató de un crimen. Por el contrario, Barraza juzgará que donde la fiscal ve a un homicida, él contempla un desafortunado y sangriento incidente entre dos jóvenes que no midieron el alcance de provocaciones iniciadas 48 horas antes del horror.

"Legítima o exceso en legítima defensa" será el criterio de la defensa. Sostendrá que su cliente solo se defendió de una provocación iniciada por la víctima y su entorno barrial. Explicaría que su representado había llegado al barrio a la casa de un familiar a pedir dinero.

Verdad o mentira, lo cierto es que los dos jóvenes se trenzaron en una sangrienta pelea, cuya peor parte se la llevó el menor de los adolescentes. Desde entonces, los expertos de la policía peritan celulares y bucean por las redes sociales.

Se sabe que los dos protagonistas habrían intercambiado insultos en escritos aún vigentes en sus respectivos sitios del Facebook.

Por ejemplo, la noche previa al horror intercambiaron mensajes durísimos. Nahuel: "Llegate a la Diaguita y peleamos". "Peti": ¿Vos con quién vas a ir? Voy a la Diaguita y 6to pasaje. Nahuel: Sí, sí, sí. "Peti": ¿Vos vas a ir solo? Voy a ir, pero no vale traicionar. No cartelies. Ya voy. Nahuel: No paisa, voy.

Al día siguiente, ninguno cesó la hostilidad. A las 19.24 del último viernes de marzo partió el mensaje crucial, vía Facebook. Nahuel: "Agarrate cuando te pille. Así como me dijiste que me ibas a quemar con alcohol, espero, y lo hagas. Aquí ya no hay piedad".

Una hora después, en escasos 15 segundos de pelea, "Peti" quedó muerto en un charco de sangre y ahora Nahuel enfrenta un proceso capaz de desembocar en condena, tratamiento especial mediante.

El odio como catalizador por robo de gorras y camisetas



La puja entre los dos jóvenes se habría acentuado por una gorra, y después una camiseta. Los familiares de uno y otro señalaron que años atrás compartían salidas, pero todo voló por los aires por entredichos y robos de gorras y camisetas.

Una grieta

Desde entonces, jóvenes del Bº Borges y los del Bº Los Lagos intercambiaban insultos. Eran comunes los "choques" en las calles, en especial los fines de semana. El escenario en que destilaban su rivalidad u odio eran las redes sociales y los celulares.

Ello será subrayado hoy por las partes en un debate presencial, desde las diez de la mañana en los tribunales capitalinos. Para bien o mal, puede liberar o encerrar al único acusado de matar a puñaladas al menor.