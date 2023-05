Ató con una soga a su ex, la tiró al piso, con cuchill la amenazaba de muerte

09/05/2023 - 00:21 Policiales

Una empleada del Mercado Armonía vivió un verdadero calvario a manos su ex pareja, con quien tiene una hija en común, y a diario invade su casa, la golpea, la amenaza de muerte y se retira.

El grave caso de violencia de género salió a la luz el fin de semana, cuando la víctima se encontraba trabajando y comenzó a recibir llamadas y fotos del acusado. Éste había entrado a su casa (en Rubia Moreno, Banda), le sacó toda la ropa y la tiró a la calle.

"Ya vas a ver, te vas a arrepentir de andar con otra persona", le decía por la mujer (37), que decidió por primera vez denunciarlo. Ante la policía contó que mantuvo una relación de 3 años con el acusado la cual terminó por las agresiones físicas.

Expresó que temía por su vida ya que su ex en dos oportunidades intentó matarla. Al respecto contó que el día 1 de mayo su ex entró por la fuerza a la casa, la tomó de los brazos y la ató con una soga.

La tiró al piso y colocándole un cuchillo en el cuello le gritaba: "¿No me crees que en serio te voy a matar?"; el llanto de su hija provocó que el sujeto se fuera. Dos días después, pasadas las 20 retornó una vez más.

Allí, apuntándole con un arma en la cabeza le manifestó: "Ahora me vas a decir cómo son las cosas", por lo que la joven —que sufre de asma— comenzó a tener una crisis y no podía respirar. Esto generó que su ex se fuera.

La mujer contó que teme por su vida ya que su ex entra a la casa cuando quiere, la golpea y se va. Dijo que nunca denunció, pero que ahora teme que la mate. La Dra. María del Pilar Gallo ordenó su aprehensión.