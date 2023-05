Disponen de tratamiento "intramuros" para adolescente que mató a otro por gorras y camisetas

09/05/2023 - 12:06 Policiales

Este martes, estaba previsto que en una nueva audiencia en el caso de Nahuel Fabio "Tornillo" Ávila, la fiscalía fuera por la prisión preventiva. Sin embargo, la jueza de Control y Garantías, María del Huerto Bravo Suárez, no hizo lugar a este requerimiento.

Se trata del joven sindicado de haber dado muerte a Daniel Anselmo "Peti" Rodríguez, a fines de marzo pasado en el barrio Borges.

Para el, la autoridad dispuso un tratamiento intramuros por dos meses para "Tornillo", en las instalaciones del Centro de Guarda para Jóvenes en problemas con la ley y asistencia psicológica por el término de un año.

La resolución fue notificada a la fiscal Silvia Jaime y al abogado defensor, Luis Barraza.

EL HECHO

La puja entre los dos jóvenes se habría acentuado por una gorra, y después una camiseta. Los familiares de uno y otro señalaron que años atrás compartían salidas, pero todo voló por los aires por entredichos y robos de gorras y camisetas.

Desde entonces, jóvenes del Bº Borges y los del Bº Los Lagos intercambiaban insultos. Eran comunes los "choques" en las calles, en especial los fines de semana. El escenario en que destilaban su rivalidad u odio eran las redes sociales y los celulares.

Por ejemplo, la noche previa al horror intercambiaron mensajes durísimos. Nahuel: "Llegate a la Diaguita y peleamos". "Peti": ¿Vos con quién vas a ir? Voy a la Diaguita y 6to pasaje. Nahuel: Sí, sí, sí. "Peti": ¿Vos vas a ir solo? Voy a ir, pero no vale traicionar. No cartelies. Ya voy. Nahuel: No paisa, voy.

Al día siguiente, ninguno cesó la hostilidad. A las 19.24 del último viernes de marzo partió el mensaje crucial, vía Facebook. Nahuel: "Agarrate cuando te pille. Así como me dijiste que me ibas a quemar con alcohol, espero, y lo hagas. Aquí ya no hay piedad".

Una hora después, en escasos 15 segundos de pelea, "Peti" quedó muerto en un charco de sangre y ahora Nahuel enfrenta un proceso capaz de desembocar en condena, tratamiento especial mediante.

