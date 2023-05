Perverso incluyó hasta a un colombiano en forzados "tríos" con su esposa

13/05/2023 - 12:20 Policiales

Un vecino de Avellaneda utilizaba el Facebook de su esposa para invitar a un ex y hasta a un colombiano y llevarlos a la cama, en un juego sexual de neta perversión, fue imputado por "promoción y facilitación a la prostitución".

Allí radica el aspecto medular de la audiencia de la víspera, en cuyo proceso la fiscal Cecilia Rímini bregó por la prisión preventiva del marido de la víctima, de 36 años. Ante la jueza de Control y Garantías, Gladys Liliana Lami, Rímini recreó la pesadilla que vivió despierta la damnificada, 31, forzada a "tríos" o "cuartetos" solo por los demonios internos de su esposo.

El horror llegó a la Justicia el 1 de abril. La víctima escapó de la casa y se presentó en la comisaría. "Me obliga a tener sexo con dos o tres hombres más. Dice que es una fantasía. Casi siempre son cuatro a la vez", contó la denunciante.

"Como siempre me negaba, me pegaba: piñas, agua helada, me obligaba a dormir desnuda, o me prendía un reflector en la cara...", agregó en la denuncia.

Cada uno de los capítulos calamitosos y decadentes de la vida de la mujer al lado de su esposo fueron presentados ante la Justicia.

Para Rímini, el sujeto es un perverso. Lo que aún quedó flotando en el recinto es el dilema: era un fetiche, placer, o el marido hizo caja con el cuerpo de su mujer. La resolución fue diferida por Lami.