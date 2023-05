El dolor de la madre de la adolescente asesinada: “Él estuvo ocho meses preso porque intentó ahorcarla tres veces”

15/05/2023 - 13:24 Policiales

Mientras la provincia sigue consternada por el brutal femicidio de Agustina Ibáñez, su madre contó detalles de cómo fue que se enteró del hecho.

"Él era una persona muy violenta. Estuvo ocho meses preso porque intentó ahorcarla tres veces y también la amenazó con el arma que usó para matarla ahora", dijo Verónica Orellana en declaraciones a Radio Panorama.

"Negaba la relación, pero ella no estaba en pareja con él, creo que estuvo en el pasado por amenazas", dijo.

"Ha salido con su hermana y una amiga. A la noche, mi hija de 12 años me dijo que había quedado cerca de una cancha, que ya iba a volver. Le mandé mensajes y audios y ella después me mandó un mensaje diciendo que se iba lejos a ser feliz, eso me preocupó", agregó.

La mujer dijo que cuando fue a la vivienda encontró los cuerpos de los dos y que quiso pedir auxilio, pero ella ya estaba sin vida, por lo cual nada pudo hacer.