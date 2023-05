"Si él sobrevive quiero que le den condena perpetua", pidió la madre de la víctima

15/05/2023 - 23:29 Policiales

María Verónica Orellana reside en el paraje La Loma y fue ella quien halló el cadáver de su propia hija. En diálogo con Radio Panorama la mujer manifestó: "Si él sobrevive quiero que la Justicia le dé cadena perpetua, porque si le hizo eso a una persona se la puede hacer a otra".

Comentó que "mi hija de 12 años y mi nieta de ocho años la encontramos muerta. Cuando vi que no venía me fui a buscarla. Encontré en el camino a mi hija de 12 y me dice que la Agustina había quedado en la cancha, que ya iba a volver a la casa".

"No me quedé conforme con eso. La llamé, pero ya no me atendía. A las 12 de la noche recibí un mensaje que me decía que se iría a ser feliz lejos, o algo así. Me fui a la buscarla en la casa de la amiga y ahí me dice que la Agustina podía estar en Pozo Suni", remarcó

"Cuando llego, la puerta estaba abierta. Estaban los dos en el piso, el arma en el medio y los teléfonos a la altura de los pies. Ella siempre me negó que tuviera una relación con él. Yo creo que ella, estos últimos días, volvió con él porque él la amenazaba", sostuvo.

Sobre los antecedentes contó: "Él tres veces intentó matarla. La amenazó con la misma arma con la que la mató".