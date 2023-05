"La familia de él sabía que iba a asesinar a mi hija y se iba a matar; los llamó a todos para despedirse"

17/05/2023 - 00:17 Policiales

Mientras los restos de Agustina Santillán, la adolescente asesinada a manos de su expareja Gustavo Santillán, eran depositados en la necrópolis de Fernández, su mamá Verónica clamaba desconsoladamente por una explicación.

Pasadas las 17 de ayer, los restos de la menor asesinada de un tiro en la cabeza en la localidad de Pozo Suni –a unos cinco kilómetros de la ciudad de Fernández– fueron sepultados en el cementerio local en medio de escenas de profunda consternación.

Más tarde, su mamá Verónica Orellana habló en exclusiva con EL LIBERAL. "Mi hija no se merecía esto. No sé cómo voy a seguir viviendo. Jamás pensé que le podía pasar algo así a ella. Ella no era mala. No tenía vicios y le gustaba vivir", expresó la desconsolada mujer, madre de seis hijos.

Verónica fue quien halló a su hija herida en una vivienda que tenían deshabitada en la mencionada localidad. Ella, al ver que no llegaba a su casa salió a buscarla y encontró el peor escenario: ambos estaban heridos, pero Agustina había perdido la vida.

"Espero que Dios me dé fuerzas para seguir viviendo, porque no sé cómo voy a seguir viviendo sin mi hija", remarcó al tiempo que se mostró consternada por el accionar del femicida y sus familiares: "Él llevó a mi niña engañada a la casa esa porque ya sabía que la iba a matar". Ahondó: "Él (por Santillán) fue muy pícaro, porque el día domingo cerca de las 21.30, él había llamado a su madre, a su hermano, a su hermana y hasta a su padrastro para despedirse. Llamó a todos para avisarles lo que iba a hacer".

"Él les avisó a todos ellos que se iba a matar y que iba a matar a mi hija, y nadie tuvo consideración por mi hija. Tampoco hablaron con él para tratar de convencerlo de que no haga nada. Él le pidió a sus hermanos y a su padrastro que cuidaran a su madre", sentenció.

Verónica contó que "ellos (por la familia de Santillán, alias "Pasty") escucharon solamente que la iba a matar. Ellos podrían haber evitado que él haga eso. O al menos avisarme a mí para que yo pueda cuidar a mi hija".

Según explicó la mujer, su hija Agustina días antes del femicidio había vuelto a tener contacto con "Pasty". "Mi hija Narela (12) ahora recién se lamenta y está contando lo que sabía. Se siente culpable porque ella sabía que Agustina se veía con él. Pero me dijo que se veían algunos minutos y nada más", sentenció.

"Él tenía todo premeditado. Sabía que en junio se iba a hacer el juicio por la denuncia que yo hice en el 2021 por las amenazas que él hizo entonces. Yo creo que él por venganza la mató", remarcó.

"No me alegra que se haya muerto, yo no soy una mala persona. Me duele mucho todo esto. Son dos chicos jóvenes, pero él era muy violento. Siempre vivía con armas. Yo insistí cuando denuncié que él tenía un arma", expresó al saber que la causa será archivada.

La causa será archivada en los próximos días ya que se extingue la acción penal

Una vez conocido el trágico episodio, la Unidad Fiscal de Violencia de Género e Intrafamiliar de La Banda –a cargo de la Dra. María del Pilar Gallo– trabajó por varias horas en el lugar del asesinato junto con los efectivos de la División Homicidios y Delitos Complejos.

A pesar de todas las diligencias realizadas, que indicaban que se trató de un femicidio, ahora con la muerte de Santillán la causa será archivada ya que se extingue la acción porque el autor está muerto y no hay a quien juzgar.