Allanan tres propiedades en busca de U$S 30.000 y $ 15.000.000, saldo del atraco a Daniel Canllo

18/05/2023 - 22:45 Policiales

La policía allanó tres domicilios en busca de U$S 30.000 y $ 15.000.000, luego que un detenido por el robo millonario al empresario Daniel Canllo detallara la ingeniería seguida por la banda, el 10 de junio del 2022, revelando que el botín ascendería a más de $ 46.300.000, entre dólares, pesos y euros.

La figura estelar devenida en arrepentido sería José Alberto Miranda, 43, apodado "el Cordobés". Fue apresado en Pilar, Córdoba, el 24 de agosto del 2022.

Urgente fue conducido a Santiago del Estero para unírsele al resto de la banda: Bruno Misael Herrera (29), del Bº Mariano Moreno; Lucas Soria (34), del Bº Siglo XIX; Gastón Maximiliano "Boga" Soria (el "cerebro"), de 31 años, del Bº 750 Viviendas Siglo XXI y Ariel Shlwiman Escobar (32), del barrio Jorge Newbery.

Las imputaciones

"Robo doblemente calificado por uso de arma de fuego y por haber sido cometido en poblado y en banda", son los cargos enrostrados por el fiscal Sebastián Robles.

Asistido por la abogada Paola Bravo, "el Cordobés" amplió su declaración indagatoria el 8 de mayo pasado. Lo hizo ante la jueza de Control y Garantías, Sara Harón, y el propio fiscal Sebastián Robles.

En esa ocasión, el sujeto habría reconocido que integró la organización que golpeó en las oficinas de Canllo, en avenida Belgrano al 3000. Está sospechado de manipular un arma de fuego y de haber reducido a la víctima. Después, se apoderó del dinero y abandonó el lugar.

Entre otros puntos específicos, habría indicado que la banda era liderada por Gastón Maximiliano Soria; que el damnificado fue vigilado con antelación. Y lo más puntual. El dinero le habría sido entregado, a cuidado suyo, a una mujer aún no detenida.

De inmediato, la Fiscalía habría pedido allanamientos y le fueron concedidos. Habrían sido requisadas tres casas de esta capital, pero no aparecieron los U$S 30.000 ni los $ 15.000.000.

Apogeo y ocaso

Vale recordar que ni bien la banda fue descabezada, le siguieron redadas, seis allanamientos, en los barrios Siglo XIX, Belén, 750 Viviendas, Siglo XXI, Libertad, Mariano Moreno y las localidades de Pampa Múyoj y Maco.

Los policías incautaron, U$S 10.700 y $ 9.000.000. Los investigadores especificaron que el dinero fue distribuido en tres propiedades: $5.969.000 en una; $1.585.000 y U$S 1.600 en otra; y en la tercera $ 1.659.000 y más de U$S 9.000. Por último, les secuestraron siete celulares, dos mochilas, bolsos, proyectiles, gorras, sogas, ropa y una moto.

Once meses después, uno de los eslabones de la larga cadena dejó en offside y debilitó la estrategia de sus cómplices. Habría reconocido que formó parte del atraco; depuró roles y tiró "pinceladas" de datos que la policía "cazó" al vuelo y materializó los primeros tres allanamientos. En medio del revuelo, el suculento saldo del botín aún es un misterio.

Ventilador

con tufo a

cómplices

anónimos

Ventilador con tufo a cómplices anónimos

“El reconocimiento del ilícito por parte de uno de los integrantes de la banda, sumado a lo declarado en la ampliación de la indagatoria, llevará a ubicar el resto del dinero y también, quizás, a dar con nuevos integrantes o encubridores por lo que no descartamos pedir nuevas detenciones”.

Preciso, el querellante Gabriel Coronel Chalfón, sugirió que el ventilador del “Cordobés” reformula todo el escenario para el resto del grupo. Conlleva situarlos en las oficinas y haber perpetrado el asalto a Canllo.

Lo más sustancioso, de acuerdo al pronóstico del querellante, se intuye de cómplices protegidos por el silencio de los hoy apresados. Mal que les pese, cae de maduro que habrá más allanamientos y detenciones.

Inminente traslado a un organismo de Cruz del Eje

La jueza de Control y Garantías, Sara Harón, homologó ayer el acuerdo al que arribaron la Fiscalía y la defensa del “Cordobés”. Éste se sostendría en una pena de 8 años de cárcel de cumplimiento efectivo. Vale destacar que por las calificativas, el sujeto enfrentaba condenas mínimas y máximas de 6 y 20 años, respectivamente.

Pese al hermetismo general, se sabe que la defensa del “Cordobés” ultimaba anoche los detalles finos para el cumplimiento del traslado del hombre, hacia un organismo de seguridad en Cruz del Eje, al parecer para cumplir la pena en notoria cercanía con la residencia de su familia.

El acta correspondiente fue refrendado por las partes, incluidas el querellante, Gabriel Coronel Chalfón. El documento ahora será vital, ya que implica el reconocimiento del golpe al empresario Canllo, quien trabajaba en ese momento.

De guiarnos por la lógica, los otros presos deberían imitarlo en aceptar abreviado y/o condenas, cuyo monto divide a las partes.