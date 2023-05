Ex reo, roció con nafta la casa de su madre muerta para quemar a sus dos hermanas

18/05/2023 - 23:29 Policiales

Aferrado a un arma de fuego y un bidón con nafta, un ex presidiario irrumpió en la casa de su madre muerta cinco meses atrás y amenazó con quemar vivas a sus dos hermanas e hijos pequeños, en el Bº 25 de Mayo Viejo de La Banda. Según denuncias en la Seccional 56, el ex reo (apodado "Edu") se presentó en la vivienda acompañado de su pareja, en calle Uruguay al 300, del Bº 25 de Mayo Viejo.

Golpeó a la puerta con fuerza y se mandó sin ser invitado. Dentro, se encontraban las dos hermanas y dos niños, de 5 y 9 años. Quizá a consecuencia de pastillas, "Edu" (acompañado por su novia) gritaba desaforado, amenazándolas con prenderles fuego vivas. Por si dudasen, el recién llegado empezó a rociar el comedor, baño y habitaciones.

Aterradas, mujeres y niños salieron a la calle. Alertaron a la policía y cuando las sirenas de la 56 anunciaban que retornaba la paz, el dúo salió disparado. Las víctimas clarificaron que la vivienda se encuentra en sucesión. Las hermanas hicieron la presentación ante la declaratoria de herederos.

Agregaron que en varias ocasiones tuvieron problemas con su hermano, adicto a sustancias prohibidas, y que está acostumbrado a cometer delitos por los que estuvo preso en varias ocasiones. El fiscal Álvaro Yagüe ordenó constatación, tareas de Criminalística e instó a la aprehensión de "Edu" en la vía pública.