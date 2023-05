Miguel y Steven Picón, delatados de asestar 8 puñaladas a Alan Vidal

21/05/2023 - 01:34 Policiales

Miguel Alberto y Steven Gabriel Picón quedaron atados a una "mina" penal próxima a estallarles, sindicados de apuñalar a su antojo a Jonatan Alan Vidal, la madrugada del 19 de julio del 2020 en una fiesta clandestina, en pandemia, en Las Termas de Río Hondo.

La teoría de que se trató de un "homicidio en riña" se hizo añicos, ni bien sobrevino el desfile de testigos (7). El cimbronazo partió en boca de varias adolescentes invitadas a una casa abandonada, cuando el Covid-19 hacía estragos. En el juicio, las chicas "marcaron" a los dos hermanos Picón, para respiro de los otros dos imputados: Ignacio "Chuqui" Medina y Pablo Kevin Picón.

Una amiga reveló haberle escuchado decir: "… Me he mandado una macana". En realidad, no era una, sino "ocho", puñaladas asestadas a Vidal. La chispa de la discordia había sido encendida por "Chuqui", al propasarse con una jovencita. Si quiso atraer su atención, lo logró, pero de rechazo. La insultó y Vidal la defendió. Despechado, "Chuqui" se puso agresivo y Vidal lo derribó a trompadas, una y otra vez.

Herido en su orgullo, "Chuqui" pidió refuerzos. Llegaron los tres hermanos Picón para limpiar su dignidad atrofiada por los puños de Vidal. Desde prudente distancia, "Chuqui" inició una lluvia de pedradas. En menos de tres minutos, Miguel y Steven atacaron a puñaladas a Vidal. Tras la sangrienta ejecución, Steven habría exclamado a una amiga. "Quedate tranquila; ya hice lo mío".

Expuestos sus clientes, a los abogados José López e Ignacio Medina no queda otro plan que sentar a Steven en el estrado y que confiese todo. Intuitiva, la fiscal Analía Nóblega Rayó parece frotarse las manos, ya que tiene de pechito a Miguel y Steven, deseosa de darles un empujoncito directo a condenas mínimas y máximas de 8 a 25 años de cárcel.